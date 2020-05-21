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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:32
https://ria.ru/20200521/1571762155.html
Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19

06:54 21.05.2020 (обновлено: 09:32 21.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анализ на коронавирус . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая — РИА Новости. Приезжающие в Сахалинскую область жители других регионов с 27 мая должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, информирует в четверг областное правительство.

"С 27 мая вступает в силу соответствующий указ губернатора Валерия Лимаренко. Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область", — сообщается в пресс-релизе.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка. Новая мера, как сообщается, позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции.
"Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в области", — отмечается в сообщении.
По данным оперштаба, в регионе официально подтверждены 60 случаев заболевания COVID-19, 33 человека выздоровели, 27 пациентов с этим диагнозом остаются в инфекционном госпитале в Долинске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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