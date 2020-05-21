Пражский град откажется от обязательных проверок туристов на входе

"Пражский град будет открыт для посещений, как и все культурные памятники в республике, с понедельника, 25 мая, его гости теперь не будут подвергаться обязательным сплошным проверкам, те будут носить лишь выборочный характер. Например, если кто-то придет сюда с очень большим рюкзаком, то полицейский может попросить на всякий случай открыть его", - сказал Мынарж.