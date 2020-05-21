Пражский град откажется от обязательных проверок туристов на входе

ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. Посетители Пражского града, который является не только историческим памятником, но и резиденцией главы Чехии, не будут с понедельника, 25 мая, подвергаться сплошным личным проверкам на входе, досмотры будут носить лишь выборочный характер, сообщил в среду журналистам глава канцелярии президента Вратислав Мынарж.
"Пражский град будет открыт для посещений, как и все культурные памятники в республике, с понедельника, 25 мая, его гости теперь не будут подвергаться обязательным сплошным проверкам, те будут носить лишь выборочный характер. Например, если кто-то придет сюда с очень большим рюкзаком, то полицейский может попросить на всякий случай открыть его", - сказал Мынарж.
Сплошной контроль посетителей Пражского града был введен 4 года назад после ряда террористических актов в странах Западной Европы. Досмотр проводили полицейские, пропуская туристов также через металлодетекторы. Вся процедура занимала обычно по 2-4 минуты на человека, не вызывая больших скоплений людей.
"Нынешние пропускные изменения вызваны ситуацией в Европе и в мире, связанной с пандемией коронавируса и с частично закрытыми границами. После консультаций с экспертами по безопасности мы пришли к выводу, что сплошной контроль на входе можно отменить, господин президент (Милош Земан - ред.), выслушав наши доводы, согласился. Ожидается, что на первом этапе главными гостями Пражского града будут чешские туристы", - сказал Мынарж.
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По его словам, нельзя пока однозначно говорить о том, что после открытия границ в Европе и прибытия в Прагу большого числа зарубежных туристов контроль при входе в Пражский град снова будет усилен.
"Ситуация в сфере безопасности будет постоянно и тщательно анализироваться. Лично мне хотелось бы, чтобы и после полного открытия Шенгенского пространства возможные ограничительные меры при входе в Пражский град носили минимальный характер", - отметил Мынарж.
По словам главы президентской канцелярии, Пражский град, согласно исследованиям экспертов в сфере безопасности, относится к тем мягким целям в Чехии, которые подвержены наибольшей угрозе со стороны террористов. Тем не менее, для удобства посетителей было решено ослабить меры контроля на входе.
Отвечая на вопрос о том, какие результаты в течение последних 4 лет принес сплошной контроль посетителей Пражского града на входе, Мынарж сообщил, что полицейским удалось обнаружить некоторые "интересные предметы".
"Нельзя сказать, что полицейские, дежурившие на входе, предотвратили за эти годы реальную крупную угрозу… Но им удалось обнаружить оружие типа ножей, и не только карманных или ручных, а также некоторые иные "интересные" предметы. Детально на эту тему, по понятным причинам, я не хотел бы распространяться", - сказал в заключение Мынарж.