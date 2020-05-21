Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта три человека получили ранения. Как добавили в пресс-службе столичного главка МВД, пострадавших осматривают врачи, преступник скрылся. Предположительно, он стрелял из травматического оружия.
По словам мужчины, предпосылок для конфликта не было. Он и его брат видели напавших на них людей впервые. Руслан считает, что они могли быть под воздействием наркотических средств.
"Их было три или четыре человека. Они начали "наезжать" на моего брата. Я сказал: "Давайте безоружно". Кто-то стал стрелять. Мне попали в спину и шею", — рассказал пострадавший.
Сейчас мужчина и его брат, у которого серьезно пострадала рука, находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.