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2020-05-21T10:29
https://ria.ru/20200521/1571759608.html
Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта

01:28 21.05.2020 (обновлено: 10:29 21.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Один из участников инцидента со стрельбой на юго-востоке Москвы Руслан Гаджимурадов рассказал о случившемся, пишет телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в ходе конфликта три человека получили ранения. Как добавили в пресс-службе столичного главка МВД, пострадавших осматривают врачи, преступник скрылся. Предположительно, он стрелял из травматического оружия.
По словам мужчины, предпосылок для конфликта не было. Он и его брат видели напавших на них людей впервые. Руслан считает, что они могли быть под воздействием наркотических средств.

"Их было три или четыре человека. Они начали "наезжать" на моего брата. Я сказал: "Давайте безоружно". Кто-то стал стрелять. Мне попали в спину и шею", — рассказал пострадавший.

Сейчас мужчина и его брат, у которого серьезно пострадала рука, находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь.
Полиция
18 мая, 19:35
На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома
3084229144167
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Подождем результатов. Скорее всего "безоружный" Руслан просто не успел оказаться вооруженным и пострадал ни за что.
21 мая, 06:37
Эдик Камушкин
66190004
Москвич Руслан Гаджимуратов....хм
21 мая, 07:12
Sergey Zavaliy
54182002
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