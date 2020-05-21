Кабмин обсудит выделение средств для выплат гражданам на детей

"На заседании планируется рассмотреть ... вопросы ... о выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление ежемесячной выплаты гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление единовременной выплаты гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет", - говорится в сообщении.