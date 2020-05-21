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Кабмин обсудит выделение средств для выплат гражданам на детей
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РИА Новости

Кабмин обсудит выделение средств для выплат гражданам на детей

00:46 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевДом Правительства Российской Федерации в Москве
Дом Правительства Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский кабинет министров на заседании в четверг обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба правительства.
"На заседании планируется рассмотреть ... вопросы ... о выделении из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление ежемесячной выплаты гражданам РФ, проживающим на территории РФ, у которых первый ребенок родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление единовременной выплаты гражданам РФ на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет", - говорится в сообщении.
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