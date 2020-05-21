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Кабмин обсудит изменения в закон о регистрации недвижимости
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РИА Новости

Кабмин обсудит изменения в закон о регистрации недвижимости

00:45 21.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на здание Дома правительства Российской Федерации
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Дома правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект изменений в закон о госрегистрации недвижимости, сообщила пресс-служба кабмина.
Так, законопроектом предусматривается уточнение полномочий Росреестра, подведомственной ему Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центров (МФЦ).
Кроме того, будет обсуждаться расширение случаев использования подачи документов в электронной форме, когда это не связано с изменением прав на недвижимость, а также уточнение оснований госрегистрации прав на недвижимость.
Правительство также планирует рассмотреть запрет перепродажи сведений из ЕГРН третьими лицами, порядок взаимодействия кадастровых инженеров и органа регистрации прав и исправления ошибок, содержащихся в ЕГРН.
Помимо этого, кабмин рассмотрит сокращение сроков госрегистрации договоров долевого участия (ДДУ), а также совершенствование порядка оформления прав на военное недвижимое имущество.
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Правительство РФОбщество
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