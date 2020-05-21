Настоятель оптинского подворья в Москве излечился от пневмонии

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству . Архивное фото

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству

© Фото : фото из личного архива автора Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Настоятель подворья Оптиной пустыни в Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве , архимандрит Мелхиседек (Артюхин) излечился от двухсторонней пневмонии и выписан из больницы, об этом в среду сообщил сам священнослужитель.

Архимандрит Мелхиседек, являющийся также пресс-секретарем синодального отдела Московского патриархата по монастырям и монашеству, был госпитализирован 7 мая с двухсторонней пневмонией. При этом не уточнялось, был ли у него обнаружен коронавирус.

"Всех благодарю за молитвы! Милостью Божией вчера выписали! Теперь долечиваюсь на любимом Подворье!" - написал в среду Артюхин на своей странице в Facebook.

Он также выразил сердечную благодарность врачам и медсестрам Федерального центра мозга и нейротехнологий "за профессионально оказанную помощь и лечение, за доброту, заботу и внимание".

Архимандрит также сообщил, что с ним "все было серьезно" и посоветовал всем "беречь себя".

Ранее на оптинском подворье в Москве скончался один из его служителей, 58-летний иеромонах Онисим (Мальцев). На подворье сообщали, что у него "было много хронических заболеваний, которые обострились в это непростое время".