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Религия и мировоззрение
2020-05-21T00:37
https://ria.ru/20200521/1571759221.html
Настоятель оптинского подворья в Москве излечился от пневмонии
https://cdn22.img.ria.ru/images/147747/92/1477479254_0:1202:2137:2404_1036x0_80_0_0_7683ebca10c5186d75ffa4c7a972cdb1.jpg
РИА Новости

Настоятель оптинского подворья в Москве излечился от пневмонии

00:37 21.05.2020
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© Фото : фото из личного архива автораАрхимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству
© Фото : фото из личного архива автора
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин) - настоятель Оптинского подворья в Москве, пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Настоятель подворья Оптиной пустыни в Москве, архимандрит Мелхиседек (Артюхин) излечился от двухсторонней пневмонии и выписан из больницы, об этом в среду сообщил сам священнослужитель.
Архимандрит Мелхиседек, являющийся также пресс-секретарем синодального отдела Московского патриархата по монастырям и монашеству, был госпитализирован 7 мая с двухсторонней пневмонией. При этом не уточнялось, был ли у него обнаружен коронавирус.

"Всех благодарю за молитвы! Милостью Божией вчера выписали! Теперь долечиваюсь на любимом Подворье!" - написал в среду Артюхин на своей странице в Facebook.

Он также выразил сердечную благодарность врачам и медсестрам Федерального центра мозга и нейротехнологий "за профессионально оказанную помощь и лечение, за доброту, заботу и внимание".
Архимандрит также сообщил, что с ним "все было серьезно" и посоветовал всем "беречь себя".
Ранее на оптинском подворье в Москве скончался один из его служителей, 58-летний иеромонах Онисим (Мальцев). На подворье сообщали, что у него "было много хронических заболеваний, которые обострились в это непростое время".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Русская православная церковьМосква
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