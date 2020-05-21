Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-21T09:43
https://ria.ru/20200521/1571758958.html
США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_235:585:2837:2048_1036x0_80_0_0_f611bb9031c07f33be4b2f4ab006b3d7.jpg
РИА Новости

США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

00:17 21.05.2020 (обновлено: 09:43 21.05.2020)
33926
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 21 мая — РИА Новости. США заблокировали проект предложенного Россией заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, написал в Twitter первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.
В среду в Совете безопасности ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Боливарианскую республику. Третьего мая глава МВД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших уничтожены. Президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти Соединенных Штатов и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Катер Вооруженных сил Венесуэлы в порту города Ла-Гуайра. 3 мая 2020
Вчера, 23:59
Зампостпреда при ООН задал ряд вопросов США из-за вторжения в Венесуэлу
Полянский предложил согласовать заявление Совбеза для прессы. В проекте документа говорилось, что члены организации отвергают применение или угрозу применения силы, как предусмотрено Уставом ООН, вновь подтверждают соответствующие резолюции, касающиеся осуждения терроризма и всех его форм и проявлений, а также использования наемников.
"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.
Дипломат подчеркнул, что в проекте не было никаких обвинений, "только поддержка основных общих вещей".
"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" — заключил Полянский.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге президента. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Несколько западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента.
Флаги США
Вчера, 21:18
СМИ: США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу
5168959293108
Обсудить 15
Попытка госпереворота в ВенесуэлеРоссияХуан ГуаидоДмитрий ПолянскийМВД ВенесуэлыНиколас МадуроСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНСШАВ мире
Популярные комментарии
уверен все именно эту реакцию и ждали, чтобы в очередной раз показать миру насколько американская политика опасна для всего человечества, и надо бы против нее объединяться
21 мая, 03:19
Министр Правды
6940016
Объединяться можно вокруг центра силы. А его нет. Российского президента регионы слушают все меньше. Если в ближайшие месяц-два не поменять конституцию, России не будет.
21 мая, 07:56
vvldchb
5512037
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Сотрудники сил безопасности в портовом городе Ла-Гуайра, Венесуэла
Лондон приветствует расследование в США деятельности ЧВК Silvercorp
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Сотрудник полиции
Участник перестрелки в Москве рассказал подробности конфликта
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медики
Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2"
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
Флаги США
СМИ: США намерены блокировать поставки иранской нефти в Венесуэлу
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
19:33Собянин заявил, что возвращать всех работников в офисы рано
19:33Собянин заявил о появившейся надежде на скорее завершение пандемии
Лента новостейМолния