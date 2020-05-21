США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.