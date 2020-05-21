США заблокировали российский проект заявления СБ ООН по Венесуэле

ООН, 21 мая — РИА Новости. США заблокировали проект предложенного Россией заявления Совбеза ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы, написал в Twitter первый зампостпреда при организации Дмитрий Полянский.
В среду в Совете безопасности ООН прошло обсуждение недавней попытки вооруженного вторжения в Боливарианскую республику. Третьего мая глава МВД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Глава учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших уничтожены. Президент Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти Соединенных Штатов и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Полянский предложил согласовать заявление Совбеза для прессы. В проекте документа говорилось, что члены организации отвергают применение или угрозу применения силы, как предусмотрено Уставом ООН, вновь подтверждают соответствующие резолюции, касающиеся осуждения терроризма и всех его форм и проявлений, а также использования наемников.
"Члены Совета Безопасности призвали к решению нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла посредством диалога между венесуэльцами, без вмешательства извне, при помощи мирных и политических средств" в рамках конституции страны "и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы", — говорилось в документе.
Дипломат подчеркнул, что в проекте не было никаких обвинений, "только поддержка основных общих вещей".
"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" — заключил Полянский.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге президента. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Несколько западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного президента.