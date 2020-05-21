Эксперт рассказал, кто может попасть под "коронавирусную" амнистию

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Административная амнистия из-за коронавируса может коснуться целого ряда россиян, наказанных за незначительные правонарушения, такие как превышение скорости, вырубка леса и мелкие кражи, рассказал агентству "Прайм" адвокат КА "Меклер и партнеры" Анатолий Клейменов.
"Амнистия может затронуть большое количество наших сограждан, совершивших наиболее распространенные административные правонарушения, такие как превышение установленной скорости движения, появление в общественных местах в состоянии опьянения, уклонение от исполнения административного наказания", — сказал он.
В начале мая депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму два проекта постановления об амнистии по незначительным административным правонарушениям, приурочив ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
"Это первая амнистия по административным правонарушениям, и если она будет принята именно в такой редакции, это станет позитивным шагом со стороны государства", — считает Клейменов.
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