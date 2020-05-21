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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T03:16
https://ria.ru/20200521/1571757221.html
Эксперт рассказал, кто может попасть под "коронавирусную" амнистию
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, кто может попасть под "коронавирусную" амнистию

03:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Административная амнистия из-за коронавируса может коснуться целого ряда россиян, наказанных за незначительные правонарушения, такие как превышение скорости, вырубка леса и мелкие кражи, рассказал агентству "Прайм" адвокат КА "Меклер и партнеры" Анатолий Клейменов.
"Амнистия может затронуть большое количество наших сограждан, совершивших наиболее распространенные административные правонарушения, такие как превышение установленной скорости движения, появление в общественных местах в состоянии опьянения, уклонение от исполнения административного наказания", — сказал он. 
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В начале мая депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму два проекта постановления об амнистии по незначительным административным правонарушениям, приурочив ее к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в целях смягчения негативных социально-экономических последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
"Это первая амнистия по административным правонарушениям, и если она будет принята именно в такой редакции, это станет позитивным шагом со стороны государства", — считает Клейменов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЛДПРГосдума РФОбщество
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