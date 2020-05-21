Журнал Rolling Stone назвал лучший дебютный сингл всех времен

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Журналисты из музыкального издания Rolling Stone составили список из ста величайших дебютных синглов, благодаря которым многие исполнители стали суперзвездами, а кто-то исполнил один, но хит на все времена.
На первое место поставили песню Бритни Спирс "Baby one more time" (1998 год). По мнению авторов статьи, эта композиция начала новую эпоху в поп-музыке, а 17-летняя исполнительница стала звездой мирового уровня.
"Спасибо большое, Rolling Stone", –написала певица в сторис инстаграма.
Второе место отдали группе The Jackson 5 и их песне "I want you back" (1969 год). В конце 60-х ансамбль, состоящий из пяти братьев, одним из которых был Майкл Джексон, определил, как будет звучать следующее десятилетие, а в январе 1970-го песня возглавила чарты в США.
Третье место у британской панк-рок-группы Sex Pistols и их хита "Anarchy in the U.K." (1976 год). Журналисты из Rolling Stones назвали работу музыкантов "очень запоминающейся и забавной", несмотря на провокационный подтекст. В 2017 году фронтмен Джон Лайдон и сам признался, что не очень серьезно относится к этой песне.
В рейтинг Rolling Stone включили синглы: "Good times bad times" (Led Zeppelin), "That’s all right" (Элвис Пресли), "Tim McGraw" (Тейлор Свифт), "Old Town Road" (Lil Nas X), "Through the wire" (Канье Уэст), "Creep" (Radiohead), "Dreaming of me" (Depeche Mode), "Love me do" (The Beatles), "Take It easy" (The Eagles), "Everybody" (Мадонна) и другие.
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