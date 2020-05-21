Журнал Rolling Stone назвал лучший дебютный сингл всех времен

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Журналисты из музыкального издания Rolling Stone . Журналисты из музыкального издания Rolling Stone составили список из ста величайших дебютных синглов, благодаря которым многие исполнители стали суперзвездами, а кто-то исполнил один, но хит на все времена.

На первое место поставили песню Бритни Спирс "Baby one more time" (1998 год). По мнению авторов статьи, эта композиция начала новую эпоху в поп-музыке, а 17-летняя исполнительница стала звездой мирового уровня.

"Спасибо большое, Rolling Stone", –написала певица в сторис инстаграма.

Второе место отдали группе The Jackson 5 и их песне "I want you back" (1969 год). В конце 60-х ансамбль, состоящий из пяти братьев, одним из которых был Майкл Джексон, определил, как будет звучать следующее десятилетие, а в январе 1970-го песня возглавила чарты в США.

Третье место у британской панк-рок-группы Sex Pistols и их хита "Anarchy in the U.K." (1976 год). Журналисты из Rolling Stones назвали работу музыкантов "очень запоминающейся и забавной", несмотря на провокационный подтекст. В 2017 году фронтмен Джон Лайдон и сам признался, что не очень серьезно относится к этой песне.