Журнал Rolling Stone назвал лучший дебютный сингл всех времен

В рейтинг Rolling Stone включили синглы: "Good times bad times" (Led Zeppelin), "That’s all right" (Элвис Пресли), "Tim McGraw" (Тейлор Свифт), "Old Town Road" (Lil Nas X), "Through the wire" (Канье Уэст), "Creep" (Radiohead), "Dreaming of me" (Depeche Mode), "Love me do" (The Beatles), "Take It easy" (The Eagles), "Everybody" (Мадонна) и другие.