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2020-05-21T08:05
https://ria.ru/20200521/1571750736.html
"Измена — это правильно!" Почему Порошенко не боится скандала с записями
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РИА Новости

"Измена — это правильно!" Почему Порошенко не боится скандала с записями

08:00 21.05.2020 (обновлено: 08:05 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Телефонные переговоры четырехлетней давности, на которых бывший президент Украины Петр Порошенко согласовывает внутреннюю политику с американскими чиновниками, вызвали скандал и в Киеве, и в Вашингтоне. На аудиозаписях бывший вице-президент США Джо Байден и экс-госсекретарь США Джон Керри требуют от лидера формально независимого государства удобных им решений. Теперь Порошенко грозит обвинение в госизмене.

Хорошая новость

Файлы телефонных переговоров опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. "Слайды и тексты" ему передал неназванный "журналист-расследователь". Депутат подчеркнул, что доверяет информатору.
На первой записи, датированной декабрем 2015-го, с Порошенко разговаривает Джон Керри. Сославшись на мнение Джо Байдена, он предлагает уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Второй аудиофайл — это беседа Порошенко с Байденом.
"Джо, у меня есть хорошая новость для вас, — говорит украинский президент. — Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его неправомерных действий, я специально попросил его (Шокина) уйти в отставку. Час назад он принес письменное заявление".
Его собеседник отвечает: "Отлично". Затем Порошенко отчитывается, что увольнение Шокина — это очередной "шаг по соблюдению обязательств", которые он взял на себя.
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне, 2016 год
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне, 2016 год
Дальше речь идет о назначении генеральным прокурором Юрия Луценко — эту кандидатуру собеседники согласовали на встрече в Вашингтоне. Звучит фраза: "И когда это случится, мы сможем получить этот заем". То есть утверждение в должности нужного человека увязали с помощью от США на миллиард долларов.
Формально Байден не приказывает. Он делает предложения, от которых трудно отказаться. "Я не хочу, чтобы вы считали, что мы навязываем вам порядок действий. Однако окончательное решение не будет принято, пока не выполнены требования МВФ", — подчеркивает собеседник Порошенко.
Тот понимает все правильно и вновь рапортует: "Мы проголосовали за 100-процентные тарифы, хотя МВФ ожидал (повышения) только на 75 процентов. Мы запустили реформу госпредприятий".
Из этой прослушки очевидно, что американцам подконтрольны и другие украинские политики. Порошенко прямо просит Байдена вмешаться в дела Верховной рады. "Было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на "Самопомощь", — говорит он. — Потому что в отношении (Юлии) Тимошенко и (Олега) Ляшко это бесперспективно. А "Самопомощь" вы поддерживаете".

Вопросов больше, чем ответов

На скандал политики отреагировали по-разному. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его пребывания у власти, переадресовал заданный ему об опубликованных прослушках вопрос правоохранительным органам. Но добавил: "Они так управляли страной, что их ждет немало приключений и немало приговоров".
Спикер парламента Дмитрий Разумков выразился обтекаемо: "Если это соответствует (действительности), то последствия должны быть более чем жесткими, потому что вопросов сегодня больше, чем ответов".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту, в саду Мариинского дворца в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту, в саду Мариинского дворца в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту, в саду Мариинского дворца в Киеве
В партии "Европейская солидарность", которую возглавляет Порошенко, публикацию компромата предсказуемо назвали провокацией.
В штабе бывшего вице-президента США изданию The Washington Post заявили, что записи серьезно отредактированы. Подлинность пока никто не опроверг. По информации источников украинских СМИ в прокуратуре, против бывшего президента возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

Дело Burisma

Эта история касается не столько украинской, сколько американской политики. О беседе, после которой уволили Шокина, знали еще в 2016-м. Исполнявший обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрук утверждал, что вице-президент лично просил об этом Порошенко и, когда это сделали, "США предоставили финансовую помощь Украине в размере миллиарда долларов".
В те годы Байден занимался украинским направлением. В 2015-м он даже пошутил, что уделяет Порошенко больше времени, чем своей жене. В этот период его сын Хантер руководил местной газовой компанией Burisma. На ее счета в США поступало по 166 тысяч долларов в месяц. На Украине против Burisma вели расследование по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, хищении госсредств.
По одной из версий, Байден просил уволить генерального прокурора, чтобы его сын не стал фигурантом дела. Записи, опубликованные Деркачем, документально подтверждают, что официальный Киев действовал под диктовку американских политиков.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве

Торговля страной оптом и в розницу

Александр (имя изменено по его просьбе) был активистом Евромайдана, сейчас служит в одной из силовых структур Украины. Он считает, что скандал с "пленками" мало скажется на популярности Порошенко среди украинских националистов. Сенсацией для порохоботов это точно не станет.
"Они его еще и похвалят. Измена в пользу США — это не измена, а подвиг, — объясняет собеседник агентства. — Порохоботы знали, что их лидер работает на Вашингтон, считали, что Петя все делает правильно, с солидными людьми водит дружбу. Из политиков многие наверняка слушали это с завистью: вот бы нам самим так выйти на кураторов из США и дела проворачивать. Это же мечта! Помимо Порошенко, напрямую с американцами работают многие. Например, (глава МВД Арсен) Аваков".
По словам Александра, США опекают перспективных политиков, даже если они не занимают значимых должностей. "Главу Нацкорпуса Андрея Билецкого курирует Роман Зварич — агент, который еще в 1990-х поменял американское гражданство на украинское", — приводит пример он.
© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев подтверждает, что для порохоботов "торговля суверенитетом страны оптом и в розницу — это хорошо и правильно". "А то, что покупатель — американцы, так это ничего страшного. У порохоботов и их идейных предшественников богатая историческая традиция — продавать страну кому угодно. Опубликованная прослушка ничего не изменит", — говорит Золотарев.
При этом он ожидает продолжение скандала. "Тут доказательство противоправной деятельности Порошенко, такое игнорировать нельзя. (Генеральный прокурор Ирина) Венедиктова понимает, что не может не внести это дело в Единый госреестр досудебных расследований. "Слуги народа" инициируют создание временной следственной комиссии в Раде. Но это максимум, что угрожает Порошенко в юридическом плане. У него есть иммунитет и гарантии от людей в Вашингтоне, — полагает Золотарев. — А Дональду Трампу приходится преодолевать сопротивление так называемого глубинного государства, ему не до Порошенко сейчас".
Эксперт напоминает о предположении украинского журналиста Анатолия Шария: если Порошенко не арестуют, значит, нынешняя власть и спецслужбы работают на американцев. "В реальности все пойдет по излюбленному гибридному варианту. Власти покажут, что глаза не закрыли, но и лишнего рвения не проявят. Посмотрят, кто выигрывает, чтобы сделать правильные ставки. Как в анекдоте: подождем, кто раньше помрет — эмир или ишак", — предсказывает Золотарев.

Веру ничто не поколеблет

Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко объясняет, почему публикация записей не вызвала большого ажиотажа у националистов. "Весь смысл украинского патриотизма — геть вид Москвы. А зависеть от Варшавы, Берлина, Вашингтона, Брюсселя или даже Анкары не считается чем-то неприличным", — подчеркивает он.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
"И как это может повлиять на будущее Порошенко? — рассуждает эксперт. — Президентских перспектив у него нет никаких. Парламентские — у него есть восьмипроцентная секта (имеется в виду доля сторонников. — Прим. ред.), которая называет его Гетманом с большой буквы, Першим (первым. — Прим. ред.), паном президентом. Это его электорат, который за "томос", "армию, мову, виру". Собеседник агентства полагает, что их "виру" опубликованный компромат никак не поколеблет. Поэтому Порошенко "гарантированно проведет свою фракцию в парламент".
По мнению Белашко, скандал с прослушкой — это медийная история, которая имеет значение больше для американских, чем для украинских или российских СМИ.
Этот сюжет мог бы стать резонансным для Украины четыре года назад, но тогда не было заинтересованных в скандале сторон и записи на публику никто не вытащил, добавляет Белашко. А сейчас в Соединенных Штатах предвыборная гонка, и файлы пришлись очень кстати. Деркач вовремя расставил акценты для американской аудитории: миллиард долларов налогоплательщиков США — денег, собранных с трудовых доходов парикмахеров, рабочих, простых американских людей, — дали какому-то алчному президенту далекой страны. Скандал сыграет на руку Дональду Трампу, главный конкурент которого пока — именно Джо Байден.
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"Самопомощь"Виктор ШокинПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныМВФВладимир ЗеленскийМоскваСШАБерлин (город)УкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Украине с ее героями за измену ордена дают - они же будущие национальные герои. Страна изменников и предателей.
21 мая, 10:32
Vladidmir Kanygin
1600001
Что то подозрительно притихли Шумеры. Ни одного комментария! Хотя что тут сказать... все очевидно и было понятно давно, жаль что только сейчас у некоторых начнут открываться глаза, да и то не у всех!!!)))
21 мая, 10:15
ssa.su10
1300002
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