Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналистам немецкого телеканала MDR, назвавшим группу советских войск в ГДР "оккупантами", следовало бы внимательнее изучать историю, чтобы в итоге не доходить до прямого обеления нацизма, считает помощник президента России Журналистам немецкого телеканала MDR, назвавшим группу советских войск в ГДР "оккупантами", следовало бы внимательнее изучать историю, чтобы в итоге не доходить до прямого обеления нацизма, считает помощник президента России Владимир Мединский

Ранее канал MDR выпустил сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР, в котором советский контингент назван оккупационным. Также в материале утверждается, что к середине 1980-х годов германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне. Посольство России в Берлине назвало сюжет несправедливым.

"История взаимоотношений Германии и России насчитывает много столетий, начиная от торговых и династических связей Руси и Священной Римской империи. Да, в истории этих взаимоотношений была не только дружба, но конфликты и войны. Самая масштабная из них завершилась 75 лет назад", — сказал Мединский РИА Новости.

По его словам, Нюрнбергский трибунал и документы, лежащие в основе ООН , "четко и внятно объяснили, кто был захватчиком, оккупантом и преступником в этой войне".

После Второй мировой войны Германию разделили на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. В советской зоне в июне 1945-го разместили Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ), в состав которой вошли войска 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. С 1949 года, после образования ГДР, ГСОВГ стала называться Группой советских войск в Германии (ГСВГ). В июне 1989-го ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ). В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, предусматривающий вывод из Германии всех советских войск. После распада СССР ЗГВ перешла под юрисдикцию России, вывод войск завершился 31 августа 1994 года.

"В сюжете немецкого телеканала подспудно происходит подмена понятий и закрадывается нехитрая мысль о том, что в результате войны в Германии "на смену одному тоталитарному режиму пришел другой". Я бы посоветовал журналистам этого канала внимательнее изучать историю, чтобы следующая их мысль не коснулась уже и прямого обеления нацизма", — отметил Мединский.

Он напомнил о недавней статье министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса , где говорится, что только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну и что недопустимо сеять сомнения в этом и выставлять виновными в той войне другие страны.

По словам Мединского, нелишне также напомнить про историю объединения Германии в 1990 году и непосредственную роль и заслугу в этом СССР.

"Что касается "формализма в дружбе СССР с другими народами", то авторы, очевидно, имеют в виду какую-то свою странную "дружбу народов", не в нашем российском привычном понимании", — сказал помощник президента.

"Припоминаю известный эпизод из фильма "Брат" Алексея Балабанова. Герой Сергея Бодрова спрашивает, как переводится "How are you?", а узнав, продолжает: "Что, всем интересно как у меня дела?" — "Нет". — "А зачем спрашивают?" — "Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег", — добавил Мединский.