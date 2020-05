Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"

"Припоминаю известный эпизод из фильма "Брат" Алексея Балабанова. Герой Сергея Бодрова спрашивает, как переводится "How are you?", а узнав, продолжает: "Что, всем интересно как у меня дела?" — "Нет". — "А зачем спрашивают?" — "Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег", — добавил Мединский.