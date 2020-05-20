Онлайн-собрание о моделировании выхода из коронакризиса

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Участники дискуссии представят междисциплинарные исследования последствий пандемии в мире, а также системные решения и действия по формированию будущего, основанные на мультиагентном моделировании.
Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.
Ведущий – профессор кафедры управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Максим САФОНОВ.
В онлайн-собрании участвуют:
- заместитель директора по науке Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН Алексей РОМАНЮХА c докладом "Математическое моделирование инфекционных заболеваний";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ c докладом "Макроэкономическая политика и прогнозирование стратегического управления";
- академик РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института им. ак. Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) Георгий РЫКОВАНОВ c докладом "Моделирование физическо-математических процессов энергетики";
- доктор медицинских наук, профессор, заведующая учебной частью кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РГМУ Елена РЕЗНИК c докладом "Моделирование особенностей заболевания коронавирусом";
- профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК c докладом "Моделирование психологического состояния общества";
- профессор РАН Карима НИГМАТУЛИНА c докладом "Математические модели пандемии COVID-19" .
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники дискуссии представят междисциплинарные исследования последствий пандемии в мире, а также системные решения и действия по формированию будущего, основанные на мультиагентном моделировании.
Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.
Ведущий – профессор кафедры управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Максим САФОНОВ.
В онлайн-собрании участвуют:
- заместитель директора по науке Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН Алексей РОМАНЮХА c докладом "Математическое моделирование инфекционных заболеваний";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ c докладом "Макроэкономическая политика и прогнозирование стратегического управления";
- академик РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института им. ак. Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) Георгий РЫКОВАНОВ c докладом "Моделирование физическо-математических процессов энергетики";
- доктор медицинских наук, профессор, заведующая учебной частью кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РГМУ Елена РЕЗНИК c докладом "Моделирование особенностей заболевания коронавирусом";
- профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК c докладом "Моделирование психологического состояния общества";
- профессор РАН Карима НИГМАТУЛИНА c докладом "Математические модели пандемии COVID-19" .
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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