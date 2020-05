Онлайн-собрание о моделировании выхода из коронакризиса

Участники дискуссии представят междисциплинарные исследования последствий пандемии в мире, а также системные решения и действия по формированию будущего, основанные на мультиагентном моделировании.Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.Ведущий – профессор кафедры управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Максим САФОНОВ.- заместитель директора по науке Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН Алексей РОМАНЮХА c докладом "Математическое моделирование инфекционных заболеваний";- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ c докладом "Макроэкономическая политика и прогнозирование стратегического управления";- академик РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института им. ак. Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) Георгий РЫКОВАНОВ c докладом "Моделирование физическо-математических процессов энергетики";- доктор медицинских наук, профессор, заведующая учебной частью кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РГМУ Елена РЕЗНИК c докладом "Моделирование особенностей заболевания коронавирусом";- профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК c докладом "Моделирование психологического состояния общества";- профессор РАН Карима НИГМАТУЛИНА c докладом "Математические модели пандемии COVID-19" .