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Онлайн-собрание о моделировании выхода из коронакризиса
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РИА Новости

Онлайн-собрание о моделировании выхода из коронакризиса

20:43 20.05.2020
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25 мая в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-собрание Российской академии наук на тему: "Настоящее и будущее: моделирование выхода из коронакризиса".
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Участники дискуссии представят междисциплинарные исследования последствий пандемии в мире, а также системные решения и действия по формированию будущего, основанные на мультиагентном моделировании.

Откроет собрание президент РАН Александр СЕРГЕЕВ.

Ведущий – профессор кафедры управления проектами и программами ИГСУ РАНХиГС Максим САФОНОВ.

В онлайн-собрании участвуют:
- заместитель директора по науке Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН Алексей РОМАНЮХА c докладом "Математическое моделирование инфекционных заболеваний";
- член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр ШИРОВ c докладом "Макроэкономическая политика и прогнозирование стратегического управления";
- академик РАН, научный руководитель Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института им. ак. Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) Георгий РЫКОВАНОВ c докладом "Моделирование физическо-математических процессов энергетики";
- доктор медицинских наук, профессор, заведующая учебной частью кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета РГМУ Елена РЕЗНИК c докладом "Моделирование особенностей заболевания коронавирусом";
- профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей НЕСТИК c докладом "Моделирование психологического состояния общества";
- профессор РАН Карима НИГМАТУЛИНА c докладом "Математические модели пандемии COVID-19" .

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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