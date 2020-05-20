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2020-05-20T18:30
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СМИ: Помпео устраивал элитные ужины на деньги налогоплательщиков
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РИА Новости

СМИ: Помпео устраивал элитные ужины на деньги налогоплательщиков

18:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении около двух лет устраивал роскошные ужины для бизнесменов и видных политических деятелей, которые проводились на деньги американских налогоплательщиков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Телеканал сообщает, что торжественные приемы, известные под названием "ужины Мэдисона", Помпео вместе со своей женой Сьюзен организовывал с момента вступления в должность в 2018 году до марта текущего года, пока пандемия не прервала возможность их дальнейшего проведения. Почти за два года госсекретарь провел около 20 ужинов, список приглашенных гостей включает в себя около 500 человек.
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
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Как сообщили источники, на ужинах присутствовали бизнесмены, политики и члены правительства, дипломаты и иностранные чиновники, а также представители СМИ и индустрии развлечений. Ряд сотрудников Госдепатамента на условиях анонимности выразили опасения, что на организацию таких ужинов может уходить несколько миллионов долларов.
Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что "обеспокоен утверждениями о том, что госсекретарь, похоже, использует средства налогоплательщиков для проведения мероприятий, ориентированных на внутреннюю политику". В свою очередь официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что подобные ужины – это "первоклассная возможность обсудить миссию Госдепартамента и сложные вопросы внешней политики, стоящие перед США".
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Майк ПомпеоСШАВ мире
Популярные комментарии
Наши либералы случись такое с нашим чиновником, давно бы тысячу гневных комментариев настрочили с утверждениями о том, что в Америке такое невозможно, так как там действительно демократическая страна.
20 мая, 18:59
Андрей Романов
1120001
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