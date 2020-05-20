СМИ: Помпео устраивал элитные ужины на деньги налогоплательщиков

Телеканал сообщает, что торжественные приемы, известные под названием "ужины Мэдисона", Помпео вместе со своей женой Сьюзен организовывал с момента вступления в должность в 2018 году до марта текущего года, пока пандемия не прервала возможность их дальнейшего проведения. Почти за два года госсекретарь провел около 20 ужинов, список приглашенных гостей включает в себя около 500 человек.