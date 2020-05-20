СМИ: Помпео устраивал элитные ужины на деньги налогоплательщиков

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении около двух лет устраивал роскошные ужины для бизнесменов и видных политических деятелей, которые проводились на деньги американских налогоплательщиков, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте.
Телеканал сообщает, что торжественные приемы, известные под названием "ужины Мэдисона", Помпео вместе со своей женой Сьюзен организовывал с момента вступления в должность в 2018 году до марта текущего года, пока пандемия не прервала возможность их дальнейшего проведения. Почти за два года госсекретарь провел около 20 ужинов, список приглашенных гостей включает в себя около 500 человек.
Как сообщили источники, на ужинах присутствовали бизнесмены, политики и члены правительства, дипломаты и иностранные чиновники, а также представители СМИ и индустрии развлечений. Ряд сотрудников Госдепатамента на условиях анонимности выразили опасения, что на организацию таких ужинов может уходить несколько миллионов долларов.
Сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что "обеспокоен утверждениями о том, что госсекретарь, похоже, использует средства налогоплательщиков для проведения мероприятий, ориентированных на внутреннюю политику". В свою очередь официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что подобные ужины – это "первоклассная возможность обсудить миссию Госдепартамента и сложные вопросы внешней политики, стоящие перед США".