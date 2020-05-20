Трамп хочет провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения саммита "Большой семерки" в резиденции Кэмп-Дэвид, видит это знаком "восстановления" от пандемии.
"Сейчас, когда наша страна "возвращается к своему величию", я думаю о том, чтобы перенести G7 на такую же или близкую дату и провести его в Вашингтоне в легендарном Кэмп-Дэвиде", - написал Трамп в своем Twitter.
"Другие страны-члены "Большой семерки" тоже начинают возвращаться. Это будет прекрасный сигнал ко всем – возвращение к нормальной жизни!", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что очередной саммит "Большой семерки" из-за пандемии коронавируса пройдет 10-12 июня в режиме видеоконференции.
Трамп не уточнил, обсуждал ли он свою инициативу с другими участниками G7.
Накануне в понедельник США продлили введенные из-за коронавируса ограничения на границе с Канадой до 22 июня включительно. Внешние границы ЕС могут быть закрыты до середины июня. По последним данным, коронавирус в США диагностирован у более 1,5 миллиона человек, число летальных исходов превысило 91 тысячу человек.
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