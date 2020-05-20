Трамп хочет провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

Трамп и Джонсон обсудили роль G7 и G20 в восстановлении мировой экономики

Трамп и Джонсон обсудили роль G7 и G20 в восстановлении мировой экономики

"Другие страны-члены "Большой семерки" тоже начинают возвращаться. Это будет прекрасный сигнал ко всем – возвращение к нормальной жизни!", - отметил Трамп.