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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T18:14
https://ria.ru/20200520/1571748224.html
В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:14 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19 наметилась в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в среду журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
Минздрав ЛНР заявил, что сейчас в республике выявлены 345 заболевших с COVID-19. Четыре пациента, из них двое врачей, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
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"На сегодняшний момент в республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации", - заявил Докашенко.
Главный санитарный врач республики связал уменьшение количества новых заболевших с жесткими ограничениями, действовавшими в городах ЛНР. Докашенко уточнил, что на сегодняшний момент ежедневно в ЛНР проводят от 100 до 200 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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