В ЛНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19 наметилась в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в среду журналистам главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.
Минздрав ЛНР заявил, что сейчас в республике выявлены 345 заболевших с COVID-19. Четыре пациента, из них двое врачей, скончались. В двух населенных пунктах республики - Свердловске и Фрунзе - действуют строгие карантинные ограничения.
"На сегодняшний момент в республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации", - заявил Докашенко.
Главный санитарный врач республики связал уменьшение количества новых заболевших с жесткими ограничениями, действовавшими в городах ЛНР. Докашенко уточнил, что на сегодняшний момент ежедневно в ЛНР проводят от 100 до 200 тестов на наличие коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.