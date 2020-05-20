Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сбросивший 25 килограммов житель Сбросивший 25 килограммов житель Индии Принц Ариб рассказал газете Times of India о своем рационе и графике тренировок.

Ариб решил похудеть после расставания с девушкой. По его словам, тогда он весил 112 килограммов. Отказавшись от вредной пищи, за полгода мужчина достиг желаемого результата.

Как сообщил житель Индии, на завтрак у него были овсяные хлопья, яблоко и морковка. Днем он съедал сто граммов вареной курицы с салатом, вечером — рис с карри и четыре вареных яйца без желтков.

Кроме того, мужчина пил много воды и занимался спортом. Перед тренировкой он позволял себе перекусить бананом, а после — арбузом или фруктами.