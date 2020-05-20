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2020-05-20T18:56
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Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
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РИА Новости

Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения

18:07 20.05.2020 (обновлено: 18:56 20.05.2020)
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© Fotolia / fuzzbonesЯблоко и сантиметр в холодильнике
Яблоко и сантиметр в холодильнике
© Fotolia / fuzzbones
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сбросивший 25 килограммов житель Индии Принц Ариб рассказал газете Times of India о своем рационе и графике тренировок.
Ариб решил похудеть после расставания с девушкой. По его словам, тогда он весил 112 килограммов. Отказавшись от вредной пищи, за полгода мужчина достиг желаемого результата.
Как сообщил житель Индии, на завтрак у него были овсяные хлопья, яблоко и морковка. Днем он съедал сто граммов вареной курицы с салатом, вечером — рис с карри и четыре вареных яйца без желтков.
Кроме того, мужчина пил много воды и занимался спортом. Перед тренировкой он позволял себе перекусить бананом, а после — арбузом или фруктами.
Ариб отметил, что и впредь не намерен отказываться от здорового образа жизни.
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