Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения

Ариб решил похудеть после расставания с девушкой. По его словам, тогда он весил 112 килограммов. Отказавшись от вредной пищи, за полгода мужчина достиг желаемого результата.
Как сообщил житель Индии, на завтрак у него были овсяные хлопья, яблоко и морковка. Днем он съедал сто граммов вареной курицы с салатом, вечером — рис с карри и четыре вареных яйца без желтков.
Кроме того, мужчина пил много воды и занимался спортом. Перед тренировкой он позволял себе перекусить бананом, а после — арбузом или фруктами.
Ариб отметил, что и впредь не намерен отказываться от здорового образа жизни.
28 апреля, 22:38Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения