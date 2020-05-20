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2020-05-20T18:01
https://ria.ru/20200520/1571747388.html
Минтранс прорабатывает требования к санбезопасности для транспорта
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РИА Новости

Минтранс прорабатывает требования к санбезопасности для транспорта

18:01 20.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минтранс РФ прорабатывает для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России".
"Сегодня по поручению, которое президент дал по итогам совещания 7 мая, мы прорабатываем для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности на транспорте для того, чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для осуществления транспортной перевозки, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой. Самое главное для нас, чтобы она стала безопасной", - сказал Дитрих.
"Такого рода меры мы вместе с Роспотребнадзором обсудили сегодня, по ним понимание найдено. Я надеюсь, что до конца мая или даже раньше мы такого рода требования совместными приказами с Анной Юрьевной Поповой (главой Роспотребнадзора - ред.) утвердим и начнем внедрять на всех видах транспорта", - добавил министр.
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