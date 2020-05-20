В Москве четыре суда проверяют после сообщений о минировании

По его словам, правоохранители уже приступили к проверкам всех четырех судов.

Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.