В Москве четыре суда проверяют после сообщений о минировании

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Четыре районных суда в трех административных округах Москвы получили анонимные сообщения о "минировании", начались проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступило четыре анонимных сообщения об угрозе взрыва: ЦАО - Хамовнический, Донской райсуды, СВАО - Останкинский суд, САО - Головинский суд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители уже приступили к проверкам всех четырех судов.
Волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. После введения карантинных мер из-за коронавируса в суды угрозы стали поступать реже, а потом и вовсе прекратились.
ФСБ сообщала, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.