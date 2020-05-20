ДУМ РФ оказало гумпомощь сирийским беженцам и нуждающимся из Палестины

"Весь мир охвачен страшной пандемией. А есть страны, где помимо пандемии царит дух военных конфликтов. Поэтому мы приняли решение оказать продуктовую помощь более тысячи семьям сирийских беженцев и более 1,5 тысячам бедных палестинских семей", - сказал Гайнутдин на онлайн-конференции.

Ранее Гайнутдин в апрельском обращении к верующим по случаю начала месяца Рамадан отметил, что Рамадан - время воздержания, поста, молитвы и добрых дел - позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку.