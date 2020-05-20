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Религия и мировоззрение
2020-05-20T17:55
https://ria.ru/20200520/1571746859.html
ДУМ РФ оказало гумпомощь сирийским беженцам и нуждающимся из Палестины
https://cdn24.img.ria.ru/images/156199/27/1561992701_0:62:3072:1790_1036x0_80_0_0_0e1c86497507fd987dcdaec75b42762a.jpg
РИА Новости

ДУМ РФ оказало гумпомощь сирийским беженцам и нуждающимся из Палестины

17:55 20.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевочка на уроке в школе в лагере беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
Девочка на уроке в школе в лагере беженцев Хирджилла вблизи Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ оказало помощь сирийским беженцам и палестинским бедным семьям, заявил председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
"Весь мир охвачен страшной пандемией. А есть страны, где помимо пандемии царит дух военных конфликтов. Поэтому мы приняли решение оказать продуктовую помощь более тысячи семьям сирийских беженцев и более 1,5 тысячам бедных палестинских семей", - сказал Гайнутдин на онлайн-конференции.
Ранее Гайнутдин в апрельском обращении к верующим по случаю начала месяца Рамадан отметил, что Рамадан - время воздержания, поста, молитвы и добрых дел - позволяет очиститься и вспомнить, что подлинное счастье заключается в служении другому человеку.
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