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2020-05-20T17:56
https://ria.ru/20200520/1571746480.html
Эксперты рассказали, как Россия и мир выйдут из пандемии
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как Россия и мир выйдут из пандемии

17:50 20.05.2020 (обновлено: 17:56 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛюди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Люди на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, обсудили участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Встреча прошла в формате видеоконференции.
Эпидемиологи и политологи ответили на вопросы о том, когда можно будет ходить на работу, гулять и не бояться коронавируса. Эксперты обсудили рекомендации по возврату к привычной жизни, обнародованные Евросоюзом, США и другими странами. Своя тактика появилась и в России: меры, утвержденные 8 мая, составлены с учетом лучших международных практик.

Многие страны держали карантин от 48 до 60 дней перед ослаблением ограничений. Таким образом, мы имеем достаточно стандартный срок для победы над распространением вируса", – сообщила Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ.

Согласно графику Экспертного института социальных исследований, полного отказа от ограничений, вплоть до проведения массовых мероприятий, нет еще ни в одном государстве из затронутых эпидемией. В Германии, Польше, Австрии, США решения принимаются на уровне регионов по согласованию с правительством. По-прежнему сохраняются требования о соблюдении дистанции и ношении масок в общественных местах, недопустимости контактов детей друг с другом.
По словам Екатерины Соколовой, эти меры уже показали высокую степень эффективности за рубежом. Главными критериями для определения этапов возврата к привычному образу жизни по-прежнему остаются готовность системы здравоохранения и изменение шкалы заболеваемости.
Поскольку проблема в России возникла позже, чем в Китае и Европе, и картина заболеваемости отличалась, то и выход из режима повышенной готовности, по мнению экспертов, у нашей страны должен быть свой.
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"Губернаторы в регионах принимают решения о том, какие меры на данном этапе можно менять, опираясь на рекомендации главных санитарных врачей. Отличительная особенность России – три ключевые точки: оценка коэффициента распространения инфекции за каждые 8 дней (на западе – 14), коечный фонд и свободное тестирование населения на наличие коронавируса", – рассказал Александр Горелов, российский эпидемиолог с 40-летним опытом, член-корреспондент РАН.
Он отметил, что при послаблении мер безопасности учитывается уровень летальности на отдельно взятой территории, еженедельное число зарегистрированных пневмоний и уровень тестирования на антитела к коронавирусу. В зависимости от этих соотношений регионы и страны индивидуально, по обстановке могут снимать ограничения.

На первом этапе есть ограничения по площади для учреждений, оказывающих услуги населению, заведений общепита: их площадь должна быть не менее 400 метров, на каждого человека, находящегося в помещении, должно быть не менее 4 метров. Заражение чаще происходит в закрытых и плохо вентилируемых помещениях, на свежем воздухе заболевание передается намного реже", – рассказал о рекомендациях эпидемиолог.

Он подчеркнул, что условия перехода на следующий этап – это строгое соблюдение гигиены, масочного режима и социального дистанцирования на неопределенный срок, так как в мире еще нет барьерных мер в виде вакцины, позволяющей избавиться от всех ограничений разом.
Эксперты обсудили и шаги, которые предпринимаются в России для стабилизации экономической ситуации: подготовлен план, согласно которому выход из текущего положения также будет постепенным.
Участники дискуссии отметили, что меры поддержки экономики нашей страны отличаются системностью и подготовленностью, а также тем, что у нас экономика в небольшой степени зависит от туристического и сервисного сектора, как в курортных странах.
"Мы имеем целый спектр европейских моделей реакции на эпидемию, выбирая ту или иную стратегию. Австрия показала одну из лучших практик. Остальные страны выбирали меры борьбы на ходу, и тот же комендантский час не всегда имел позитивное влияние", – заметил политолог Андрей Манойло.
Он подчеркнул, что в организации борьбы с экономическими последствиями эпидемиологического кризиса Россия также готова демонстрировать уникальный опыт на фоне волнений в европейских обществах и хаотичных решений зарубежных лидеров.
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