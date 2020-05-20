Турчак: забота о каждом россиянине должна стать приоритетом властей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приоритетом государства на ближайшую перспективу должна стать забота о каждом гражданине - враче, учителе и предпринимателе, на это направлены предложения ЕР в общенациональный план по восстановлению экономики, заявил секретарь генсовета "Андрей Турчак. Приоритетом государства на ближайшую перспективу должна стать забота о каждом гражданине - враче, учителе и предпринимателе, на это направлены предложения ЕР в общенациональный план по восстановлению экономики, заявил секретарь генсовета " Единой России

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака.

"Считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать безусловным приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы", - сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке предложений в национальный план.

Он уточнил, что рабочая группа подготовила более 300 предложений для включения в план по развитию экономики. Среди сформулированных предложений Турчак назвал кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им прямой финансовой поддержки. Отдельное внимание члены рабочей группы уделили импортозамещению, а также повышению доступности жилья для граждан РФ.

Кроме того, в "Единой России" предлагают при принятии решений о выделении федерального финансирования на создание объектов капитального строительства просчитывать стоимость их последующего содержания. При проектировании медицинских учреждений партия предлагает закладывать возможность их перепрофилирования в случае возникновения ЧС.

Секретарь генсовета ЕР также добавил, что сформулированные предложения не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится сейчас правительством РФ.

"Мы планируем в начале следующей неделе весь пакет уже итоговый передать в правительство РФ", - заключил Турчак.