Турчак: забота о каждом россиянине должна стать приоритетом властей

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Приоритетом государства на ближайшую перспективу должна стать забота о каждом гражданине - враче, учителе и предпринимателе, на это направлены предложения ЕР в общенациональный план по восстановлению экономики, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ. ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством Турчака.
"Считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать безусловным приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы", - сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке предложений в национальный план.
Он уточнил, что рабочая группа подготовила более 300 предложений для включения в план по развитию экономики. Среди сформулированных предложений Турчак назвал кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им прямой финансовой поддержки. Отдельное внимание члены рабочей группы уделили импортозамещению, а также повышению доступности жилья для граждан РФ.
Кроме того, в "Единой России" предлагают при принятии решений о выделении федерального финансирования на создание объектов капитального строительства просчитывать стоимость их последующего содержания. При проектировании медицинских учреждений партия предлагает закладывать возможность их перепрофилирования в случае возникновения ЧС.
Секретарь генсовета ЕР также добавил, что сформулированные предложения не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится сейчас правительством РФ.
"Мы планируем в начале следующей неделе весь пакет уже итоговый передать в правительство РФ", - заключил Турчак.
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