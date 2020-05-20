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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-20T17:43
https://ria.ru/20200520/1571746181.html
В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868570_0:146:3072:1874_1036x0_80_0_0_11da8e17074a72503ecedda2a0e5c660.jpg
РИА Новости

В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19

17:43 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В лаборатории. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Власти Сургутского района (ХМАО), на территории которого зафиксировано свыше 370 подтвержденных случаев коронавируса, разработали ряд мер для локализации очагов в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба райадминистрации.
Коронавирус в Сургутском районе, согласно актуальным данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 372 человек, выздоровели 18 человек. В начале мая местные власти сообщили, что ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов - в городе Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесортымском, на которые приходится не менее 80% всех заразившихся в районе.
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Вскоре глава региона Наталья Комарова подписала постановление, усилив ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, поручено закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также Комарова запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.
Как сообщили в среду в администрации района, Лянтор посетила региональная комиссия, в состав которой вошел замгубернатора округа Алексей Забозлаев, представители профильных департаментов правительства Югры, а также глава района Андрей Трубецкой и руководство компании "Сургутнефтегаз", где, по информации оперштаба, ранее был выявлен очаг коронавируса.
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"В ходе совещания рассматривался ряд мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, а именно трех населенных пунктов... Среди предложенных мер: создание буферных зон, необходимых для размещения сотрудников, работающих вахтовым методом, и специальных помещений для проведения медицинских осмотров большого количества людей", - говорится в сообщении администрации.
Также, по данным муниципалитета, планируется создание блок-постов для предотвращения несанкционированного въезда на территорию поселений, где фиксируются очаги. Обязательства по их обустройству взяла на себя компания "Сургутнефтегаз", предполагается создание пяти-шести таких контрольных пунктов, подчеркнули в мэрии. Выработанные меры направят губернатору Югры, она примет окончательное решение по каждому из них, добавили в пресс-службе.
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В свою очередь, глава муниципалитета Андрей Трубецкой, отвечая в среду на вопросы жителей в соцсетях, отметил, что ситуация с распространением коронавируса в отдельных поселениях развивается "негативно и стремительно". Он подчеркнул, что люди заражаются из-за несоблюдения режима самоизоляции, пренебрежения мерами защиты, а также напомнил об ответственности граждан не только за себя, но и за здоровье своих близких, особенно - пожилых.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СургутнефтегазНаталья КомароваХанты-Мансийский АОСургутский районПолитика
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