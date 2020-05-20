В Югре разработали ряд мер для локализации крупных очагов COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая - РИА Новости. Власти Власти Сургутского района (ХМАО), на территории которого зафиксировано свыше 370 подтвержденных случаев коронавируса , разработали ряд мер для локализации очагов в трех населенных пунктах, сообщает пресс-служба райадминистрации.

Коронавирус в Сургутском районе, согласно актуальным данным регионального оперативного штаба по противодействию распространения инфекции, выявлен у 372 человек, выздоровели 18 человек. В начале мая местные власти сообщили, что ввели противоэпидемиологический режим в границах трех населенных пунктов - в городе Лянторе, поселках Федоровском и Нижнесортымском, на которые приходится не менее 80% всех заразившихся в районе.

Вскоре глава региона Наталья Комарова подписала постановление, усилив ограничительные меры в указанных населенных пунктах Сургутского района. В частности, поручено закрыть все группы в детских садах, а также организации, оказывающие бытовые услуги и реализующие продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Также Комарова запретила жителям этих населенных пунктов прогулки с детьми, ранее разрешенные в Югре в определенные часы утром и вечером.

Как сообщили в среду в администрации района, Лянтор посетила региональная комиссия, в состав которой вошел замгубернатора округа Алексей Забозлаев, представители профильных департаментов правительства Югры, а также глава района Андрей Трубецкой и руководство компании " Сургутнефтегаз ", где, по информации оперштаба, ранее был выявлен очаг коронавируса.

"В ходе совещания рассматривался ряд мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, а именно трех населенных пунктов... Среди предложенных мер: создание буферных зон, необходимых для размещения сотрудников, работающих вахтовым методом, и специальных помещений для проведения медицинских осмотров большого количества людей", - говорится в сообщении администрации.

Также, по данным муниципалитета, планируется создание блок-постов для предотвращения несанкционированного въезда на территорию поселений, где фиксируются очаги. Обязательства по их обустройству взяла на себя компания "Сургутнефтегаз", предполагается создание пяти-шести таких контрольных пунктов, подчеркнули в мэрии. Выработанные меры направят губернатору Югры, она примет окончательное решение по каждому из них, добавили в пресс-службе.

В свою очередь, глава муниципалитета Андрей Трубецкой, отвечая в среду на вопросы жителей в соцсетях, отметил, что ситуация с распространением коронавируса в отдельных поселениях развивается "негативно и стремительно". Он подчеркнул, что люди заражаются из-за несоблюдения режима самоизоляции, пренебрежения мерами защиты, а также напомнил об ответственности граждан не только за себя, но и за здоровье своих близких, особенно - пожилых.