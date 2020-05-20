В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Если YouTube не предоставит обоснований блокировки News-Front, Anna News и "Крым 24", это можно воспринимать как акт цензуры, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информационные агентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.
"Блокировка российских СМИ и каналов, освещающих мировые события с позиции иной, чем принята на сегодняшний день в США и ряде европейских стран, уже давно стала практикой глобальных компаний и принадлежащих им видеохостингов, и YouTube здесь не является исключением", - прокомментировал ситуацию Шафир.
Апеллировать к нарушениям прав на свободу распространения информации пострадавших СМИ в данной ситуации, по мнению секретаря СЖР, представляется малорезультативным.
"Большой бизнес", идущий под руку с очевидными политическими интересами, давно не скрывает своего подлинного отношения к ним. Более эффективным методом в подобной ситуации представляется официальное требование к видеохостингу соответствовать нормам российских законов, в соответствии с пользовательскими соглашениями о работе на территории России – государства, в котором цензура запрещена конституцией. А в случае, если глобальный видеохостинг так и не предоставит обоснований блокировки информагентств, они могут восприниматься именно как акт цензуры", - отметил Шафир.
На уточняющий вопрос, от кого должно исходить обращение, секретарь СЖР ответил, что с запросом следует выступать пострадавшей стороне, то есть, СМИ, чей контент был удалён.
"Запрос, почему был удалён контент. Если YouTube не даёт им ответа, здесь, в принципе, может вступить в дело Роскомнадзор", - уточнил Шафир.