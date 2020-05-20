Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T16:07
https://ria.ru/20200520/1571740030.html
В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube
https://cdn23.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_0:0:1200:675_1036x0_80_0_0_59a297bd2b5009c8aaa24c4bc98eaaf8.jpg
РИА Новости

В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube

16:07 20.05.2020
1139
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Если YouTube не предоставит обоснований блокировки News-Front, Anna News и "Крым 24", это можно воспринимать как акт цензуры, сообщил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информационные агентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
Вчера, 15:15
В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"
"Блокировка российских СМИ и каналов, освещающих мировые события с позиции иной, чем принята на сегодняшний день в США и ряде европейских стран, уже давно стала практикой глобальных компаний и принадлежащих им видеохостингов, и YouTube здесь не является исключением", - прокомментировал ситуацию Шафир.
Апеллировать к нарушениям прав на свободу распространения информации пострадавших СМИ в данной ситуации, по мнению секретаря СЖР, представляется малорезультативным.
"Большой бизнес", идущий под руку с очевидными политическими интересами, давно не скрывает своего подлинного отношения к ним. Более эффективным методом в подобной ситуации представляется официальное требование к видеохостингу соответствовать нормам российских законов, в соответствии с пользовательскими соглашениями о работе на территории России – государства, в котором цензура запрещена конституцией. А в случае, если глобальный видеохостинг так и не предоставит обоснований блокировки информагентств, они могут восприниматься именно как акт цензуры", - отметил Шафир.
На уточняющий вопрос, от кого должно исходить обращение, секретарь СЖР ответил, что с запросом следует выступать пострадавшей стороне, то есть, СМИ, чей контент был удалён.
"Запрос, почему был удалён контент. Если YouTube не даёт им ответа, здесь, в принципе, может вступить в дело Роскомнадзор", - уточнил Шафир.
Логотип YouTube
Вчера, 15:01
В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России
2440037
Обсудить 1
Тимур ШафирYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Союз журналистов РоссииОбщество
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В ГД призвали бойкотировать YouTube из-за удаления аккаунта "Крым 24"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Источник прокомментировал заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский рассказал об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Военный патруль США
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
"Северный поток" освободили от газовой директивы ЕС
Военная техника ополчения ДНР во время учений
В ДНР вооружение и технику привели в боевое состояние
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский
Мединский ответил на слова немецких журналистов о "советских оккупантах"
Логотип YouTube
В Мосгорсуд подали иск с требованием заблокировать YouTube в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
Лента новостейМолния