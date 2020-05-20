В СЖР прокомментировали блокировку канала "Крым 24" на Youtube

Американский видеохостинг YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информационные агентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.

"Большой бизнес", идущий под руку с очевидными политическими интересами, давно не скрывает своего подлинного отношения к ним. Более эффективным методом в подобной ситуации представляется официальное требование к видеохостингу соответствовать нормам российских законов, в соответствии с пользовательскими соглашениями о работе на территории России – государства, в котором цензура запрещена конституцией. А в случае, если глобальный видеохостинг так и не предоставит обоснований блокировки информагентств, они могут восприниматься именно как акт цензуры", - отметил Шафир.