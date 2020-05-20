Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сельскохозяйственные работы идут в графике несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.
Ранее министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин заявил, что посевная кампания практически завершена.
"У нас больше половины муниципалитетов занимается сельским хозяйством и, несмотря на коронавирус, здесь все идет в графике. То есть, что мы будем сытыми – это точно. Нас аграрии не подведут", - сообщил Воробьев.
Губернатор обсудил с зарайскими механизаторами вопросы, актуальные для периода посевной. Главе региона рассказали, что сельхозорганизации предоставляют им перед работой средства индивидуальной защиты, установлены диспенсеры для дезинфекции рук.