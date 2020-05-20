В ЕР рассказали о планируемых изменениях в Трудовой кодекс по удаленке

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Поправками, которые готовятся к внесению в Трудовой кодекс, планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота, рассказал первый зампред фракции "Андрей Исаев. Поправками, которые готовятся к внесению в Трудовой кодекс, планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота, рассказал первый зампред фракции " Единая Россия

Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" готовят ряд поправок в Трудовой кодекс.

"Мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться, о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд", - приводятся слова Исаева в сообщении пресс-службы фракции.

При этом, подчеркнул депутат, оплата труда при удаленном режиме должна быть сохранена в полном объеме. По его словам, с подобными жалобами к депутатам обращались граждане. Он пояснил, что сейчас в Трудовом кодексе нет нормы о временном переводе на удаленку. Нужно предусмотреть механизм временного перевода на удаленную работу, считает Исаев.

"ЧП могут произойти в любое время и в любом месте, например, трубу прорвало или арендодатель отказал в аренде. У работодателя должна быть возможность перевести работников на удаленную работу с сохранением всех их трудовых прав и обязанностей. Мы это обязательно в Трудовом кодексе пропишем", - сказал Исаев.

По его словам, будет правильным сделать дополнительное соглашение к трудовому договору, где эти вопросы обговорить. "Здесь можно провести аналогию с главой 49.1 ТК РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников", где говорится о постоянной удаленной работе и предполагается, что в трудовом договоре оговариваются все условия", - пояснил он.

Кроме того, по словам парламентария, важна и тема обеспечения сотрудника всем необходимым для выполнения своих обязанностей.

"Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему все это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с гл. 49 ТК РФ", - сказал Исаев.