Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T15:53
https://ria.ru/20200520/1571738639.html
В ЕР рассказали о планируемых изменениях в Трудовой кодекс по удаленке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570397210_0:249:3050:1965_1036x0_80_0_0_0ac2fa8bda17d3860c7be2d30a926115.jpg
РИА Новости

В ЕР рассказали о планируемых изменениях в Трудовой кодекс по удаленке

15:53 20.05.2020
834
© REUTERS / Albert GeaДистанционная работа
Дистанционная работа
© REUTERS / Albert Gea
Дистанционная работа. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Поправками, которые готовятся к внесению в Трудовой кодекс, планируется отрегулировать время работы, оплату труда, обеспечение рабочего места сотрудника и введение электронного документооборота, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" готовят ряд поправок в Трудовой кодекс.
Девушка с ноутбуком
18 мая, 03:22Распространение нового коронавируса
Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
"Мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться, о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд", - приводятся слова Исаева в сообщении пресс-службы фракции.
При этом, подчеркнул депутат, оплата труда при удаленном режиме должна быть сохранена в полном объеме. По его словам, с подобными жалобами к депутатам обращались граждане. Он пояснил, что сейчас в Трудовом кодексе нет нормы о временном переводе на удаленку. Нужно предусмотреть механизм временного перевода на удаленную работу, считает Исаев.
Удаленный режим работы
15 мая, 07:20
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на "удаленку"
"ЧП могут произойти в любое время и в любом месте, например, трубу прорвало или арендодатель отказал в аренде. У работодателя должна быть возможность перевести работников на удаленную работу с сохранением всех их трудовых прав и обязанностей. Мы это обязательно в Трудовом кодексе пропишем", - сказал Исаев.
По его словам, будет правильным сделать дополнительное соглашение к трудовому договору, где эти вопросы обговорить. "Здесь можно провести аналогию с главой 49.1 ТК РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников", где говорится о постоянной удаленной работе и предполагается, что в трудовом договоре оговариваются все условия", - пояснил он.
Кроме того, по словам парламентария, важна и тема обеспечения сотрудника всем необходимым для выполнения своих обязанностей.
Девушка работает за ноутбуком
14 мая, 13:26
Роструд оценил возможность понижения зарплаты при переводе на удаленку
"Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему все это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с гл. 49 ТК РФ", - сказал Исаев.
Есть еще одна важная тема – это электронный документооборот, считает парламентарий. "Сейчас для ознакомления с любыми значимыми документами, приказами работник должен прибыть в офис и лично ознакомиться и расписаться. Вероятно, на сотрудников, работающих в дистанционном формате, стоит распространить нормы о возможности их ознакомления с соответствующими приказами и получением подтверждения в электронной форме. Иначе смысл в удаленной работе во многом теряется", - сказал он.
Мужчина за компьютером
14 мая, 02:00Сказано в эфире
За что могут уволить работника на удаленке? Разъяснение главы ФНПРОб особенностях взаимоотношений работодателей и сотрудников, работающих дистанционно, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
800023
Обсудить 0
Андрей ИсаевЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Пенсия
В Госдуме прокомментировали идею о смягчении условий выхода на пенсию
Челябинск
В Челябинской области начали прием заявлений на выплаты на детей
Девушка проходит мимо ГУМа в Москве
Власти объяснили повторное уведомление о штрафах профессору РУДН
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве
Путин оценил ситуацию со сбытом продукции фермерских хозяйств
Трудовая книжка
Минтруд просят отложить уведомление сотрудников о выборе трудовой книжки
Борис Титов
Титов предложил дифференцированный подход к сбору подписей
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В США рассказали о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
Германия освободила "Северный поток" от газовой директивы ЕС
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин поручил проработать возможность поставок рыбы из ДФО по Севморпути
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Wintershall Dea выполнила обязательства по "Северному потоку — 2"
Ленинградский вокзал в Москве
Moody’s предсказало из-за коронавируса рост миграции внутри России
Дом правительства РФ
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
Лента новостейМолния