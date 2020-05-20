Новгородский спикер предложила расширить сферу применения маткапитала

НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева предложила расширить перечень применения материнского капитала, включив в него возможность оплаты товаров и услуг для дистанционного обучения детей.
Писарева выступила в среду на 49-м внеочередном заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, председателем которой она является. Заседание прошло в формате видеоконференции, в нем приняли участие парламентарии из 9 регионов.
"Сегодня все российские школы переведены на дистанционное обучение с использованием различных электронных технологий. У некоторых семей, особенно многодетных и малообеспеченных, в сложившейся ситуации возникли проблемы с обеспечением детей необходимой компьютерной техникой. Подобные трудности есть и у нас в области, а также в других регионах Северо-Запада", - привели в пресс-службе Облдумы слова Писаревой.
По ее словам, в Новгородской области оказывается адресная помощь семьям с детьми, однако принимаемые меры поддержки не позволяют решить эту проблему в полной мере.
Спикер Новгородской Облдумы предложила коллегам от имени ПАСЗР выйти с инициативой в Госдуму РФ о внесении изменений в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
"Предлагаю предусмотреть предоставление возможности использования средств материнского капитала для направления их на получение образования детьми посредством оплаты товаров, услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий", - сказала Писарева.
Участники заседания договорились включить обсуждение соответствующего законопроекта в повестку ближайшего заседания Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В случае его поддержки парламентариями, документ будет направлен в Госдуму.