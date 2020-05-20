Новгородский спикер предложила расширить сферу применения маткапитала

"Сегодня все российские школы переведены на дистанционное обучение с использованием различных электронных технологий. У некоторых семей, особенно многодетных и малообеспеченных, в сложившейся ситуации возникли проблемы с обеспечением детей необходимой компьютерной техникой. Подобные трудности есть и у нас в области, а также в других регионах Северо-Запада", - привели в пресс-службе Облдумы слова Писаревой.