Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T15:31
https://ria.ru/20200520/1571737306.html
Новгородский спикер предложила расширить сферу применения маткапитала
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737027_102:99:1198:715_1036x0_80_0_0_03659df3ee1bc2c4a4de4bfb64e04d9f.jpg
РИА Новости

Новгородский спикер предложила расширить сферу применения маткапитала

15:31 20.05.2020
30
© Фото : пресс-служба Новгородской областной ДумыПредседатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
© Фото : пресс-служба Новгородской областной Думы
НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева предложила расширить перечень применения материнского капитала, включив в него возможность оплаты товаров и услуг для дистанционного обучения детей.
Писарева выступила в среду на 49-м внеочередном заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, председателем которой она является. Заседание прошло в формате видеоконференции, в нем приняли участие парламентарии из 9 регионов.
"Сегодня все российские школы переведены на дистанционное обучение с использованием различных электронных технологий. У некоторых семей, особенно многодетных и малообеспеченных, в сложившейся ситуации возникли проблемы с обеспечением детей необходимой компьютерной техникой. Подобные трудности есть и у нас в области, а также в других регионах Северо-Запада", - привели в пресс-службе Облдумы слова Писаревой.
По ее словам, в Новгородской области оказывается адресная помощь семьям с детьми, однако принимаемые меры поддержки не позволяют решить эту проблему в полной мере.
Спикер Новгородской Облдумы предложила коллегам от имени ПАСЗР выйти с инициативой в Госдуму РФ о внесении изменений в федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".
Женщина с ребенком
6 мая, 15:36Распространение нового коронавируса
Более 66 тысяч семей получили сертификат на маткапитал без заявлений
"Предлагаю предусмотреть предоставление возможности использования средств материнского капитала для направления их на получение образования детьми посредством оплаты товаров, услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий", - сказала Писарева.
 Участники заседания договорились включить обсуждение соответствующего законопроекта в повестку ближайшего заседания Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В случае его поддержки парламентариями, документ будет направлен в Госдуму.
000000
Обсудить 0
Новгородская областьОбщество
Рекомендуем
Раздельный сбор мусора
Производство оборудования для мусоросортировки запустят в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Воробьев заявил, что с/х работы в Подмосковье идут в графике
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания президента России по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Тверские медики получили все доплаты в полном объеме
Сев ячменя
Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур
Обводнение торфяников
В Подмосковье торфяники подготовили к пожароопасному сезону
Краснодар
На Кубани подготовят меры поддержки застройщиков
Заяц
В московских парках и лесах начали появляться первые выводки зайчат
Строительство жилого комплекса
В Забайкалье одобрили более тысячи заявок на "Дальневосточную ипотеку"
Ижевск
Почти 500 женщин в декрете в Удмуртии повысят квалификацию в 2020 году
Вакцинация
В Ямальском районе начали вакцинацию тундровиков против сибирской язвы
Темерницкий мост в Ростове-на-Дону
Ростовский музей опубликовал фотографии раритетов времен войны
В Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
Руденя: в Волгу в этом году выпустят более 5 млн молоди рыб
Врач
Ярославские врачи получат областные доплаты за работу с COVID-19
Куб с логотипом телеканала Russia Today
VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании Webby Awards
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Верхневолжье вновь завершило отопительный сезон без сбоев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
07:24В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
07:19В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
07:17В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
Лента новостейМолния