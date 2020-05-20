На Кубани подготовят меры поддержки застройщиков

КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края подготовят меры поддержки застройщиков региона, так как из-за карантина предприятия строительного комплекса были вынуждены простаивать, сообщает пресс-служба администрации края.
"Губернатор (Вениамин Кондратьев ) поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко проработать административные меры поддержки застройщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кондратьев в среду на совещании по вопросу строительства социальных объектов в крае напомнил, что строительный комплекс – один из ключевых в экономике, где занято почти 70 тысяч человек. Ежегодно бюджет получает около 10 миллиардов рублей налогов. Однако из-за карантина предприятия были вынуждены простаивать.
"Любая отрасль экономики, приостанавливающая работу, нуждается в определенной помощи со стороны власти, чтобы без сбоев, плавно войти в рабочий процесс. Эта поддержка обязательно будет, особенно в части сохранения и нерасторжения контрактов, поставок стройматериалов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что окончательное решение по вопросу возобновления работы строительной и смежных отраслей будет принято на ближайшем заседании оперштаба. "Мы должны понимать, что открывая все предприятия, нельзя допустить получения новых очагов распространения инфекции, а для этого необходимо безукоризненно соблюдать все правила Роспотребнадзора", – заключил глава края.
По вводу жилья регион традиционно занимает одно из лидирующих мест в России, уступая лишь Москве и Московской области. В ЮФО край – на первой строчке по объемам введенных квадратных метров. В первом квартале текущего года регион вновь вошел в тройку лидеров России. В 2019 году в Краснодарском крае сданы около 4,5 миллиона квадратных метров жилья.