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Краснодарский край
2020-05-20T15:27
https://ria.ru/20200520/1571736973.html
На Кубани подготовят меры поддержки застройщиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570854877_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d55ead5decfde435a229273fcb12add9.jpg
РИА Новости

На Кубани подготовят меры поддержки застройщиков

15:27 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края подготовят меры поддержки застройщиков региона, так как из-за карантина предприятия строительного комплекса были вынуждены простаивать, сообщает пресс-служба администрации края.
"Губернатор (Вениамин Кондратьев ) поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко проработать административные меры поддержки застройщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кондратьев в среду на совещании по вопросу строительства социальных объектов в крае напомнил, что строительный комплекс – один из ключевых в экономике, где занято почти 70 тысяч человек. Ежегодно бюджет получает около 10 миллиардов рублей налогов. Однако из-за карантина предприятия были вынуждены простаивать.
"Любая отрасль экономики, приостанавливающая работу, нуждается в определенной помощи со стороны власти, чтобы без сбоев, плавно войти в рабочий процесс. Эта поддержка обязательно будет, особенно в части сохранения и нерасторжения контрактов, поставок стройматериалов", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
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Уточняется, что окончательное решение по вопросу возобновления работы строительной и смежных отраслей будет принято на ближайшем заседании оперштаба. "Мы должны понимать, что открывая все предприятия, нельзя допустить получения новых очагов распространения инфекции, а для этого необходимо безукоризненно соблюдать все правила Роспотребнадзора", – заключил глава края.
По вводу жилья регион традиционно занимает одно из лидирующих мест в России, уступая лишь Москве и Московской области. В ЮФО край – на первой строчке по объемам введенных квадратных метров. В первом квартале текущего года регион вновь вошел в тройку лидеров России. В 2019 году в Краснодарском крае сданы около 4,5 миллиона квадратных метров жилья.
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Краснодарский крайНовости - НедвижимостьВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Краснодарский крайЭкономика
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