На Кубани подготовят меры поддержки застройщиков

Отмечается, что Кондратьев в среду на совещании по вопросу строительства социальных объектов в крае напомнил, что строительный комплекс – один из ключевых в экономике, где занято почти 70 тысяч человек. Ежегодно бюджет получает около 10 миллиардов рублей налогов. Однако из-за карантина предприятия были вынуждены простаивать.