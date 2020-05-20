Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур

"Зарайск традиционно у нас лидер по проведению посевных работ в регионе. Здесь посеяли яровых культур на площади 24,6 тысяч гектар. Под урожай 2020 года также посеяно 16810 гектаров озимых культур, в том числе - озимой пшеницы - 15 948 гектаров, ржи - 242 гектара, озимого рапса - 620 гектаров", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.