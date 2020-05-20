Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Городской округ Зарайск лидирует среди муниципалитетов Московской области по севу яровых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.
"Зарайск традиционно у нас лидер по проведению посевных работ в регионе. Здесь посеяли яровых культур на площади 24,6 тысяч гектар. Под урожай 2020 года также посеяно 16810 гектаров озимых культур, в том числе - озимой пшеницы - 15 948 гектаров, ржи - 242 гектара, озимого рапса - 620 гектаров", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам весенние полевые работы в Подмосковье начались 23 марта и на сегодняшний день яровой сев выполнен на 99,7%.
"Также в пятерку лучших входят городские округа Луховицы, Серебряные Пруды, Дмитровский и Ступино. Всего яровой сев в области будет проведен на площади около 570 тысяч гектаров", - отметил Андрей Разин.
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