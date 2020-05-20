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2020-05-20T15:09
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В Приволжье предотвратили ущерб на 7,5 миллиарда рублей по нацпроектам
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РИА Новости

В Приволжье предотвратили ущерб на 7,5 миллиарда рублей по нацпроектам

15:09 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ущерб свыше 7,5 миллиардов рублей от нарушений в ходе выполнения национальных проектов удалось предотвратить в минувшем году в Приволжском федеральном округе, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на прошедшем в режиме видеосвязи совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в ПФО.
"В 2019 году в округе в результате противодействия противоправным действиям в ходе реализации национальных проектов выявлено 49 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Предотвращено нанесение ущерба бюджетам всех уровней на сумму более 7,5 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата СБ.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 13:42
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Что касается показателей текущего года, то по итогам первого квартала уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства, добавил Патрушев.
"Наибольшее число нарушений установлено на территории Удмуртской республики, Пермского края и Оренбургской области", - отметил он.
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РоссияСовет Безопасности РФНиколай ПатрушевПроисшествия
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