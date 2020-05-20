В Приволжье предотвратили ущерб на 7,5 миллиарда рублей по нацпроектам

"В 2019 году в округе в результате противодействия противоправным действиям в ходе реализации национальных проектов выявлено 49 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Предотвращено нанесение ущерба бюджетам всех уровней на сумму более 7,5 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата СБ.