В Приволжье предотвратили ущерб на 7,5 миллиарда рублей по нацпроектам

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Ущерб свыше 7,5 миллиардов рублей от нарушений в ходе выполнения национальных проектов удалось предотвратить в минувшем году в Приволжском федеральном округе, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на прошедшем в режиме видеосвязи совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в ПФО.
"В 2019 году в округе в результате противодействия противоправным действиям в ходе реализации национальных проектов выявлено 49 преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Предотвращено нанесение ущерба бюджетам всех уровней на сумму более 7,5 миллиардов рублей", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата СБ.
Что касается показателей текущего года, то по итогам первого квартала уже выявлено 36 преступлений в данной сфере и более 800 нарушений законодательства, добавил Патрушев.
"Наибольшее число нарушений установлено на территории Удмуртской республики, Пермского края и Оренбургской области", - отметил он.