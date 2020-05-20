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2020-05-20T14:19
https://ria.ru/20200520/1571732182.html
Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование
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РИА Новости

Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование

14:19 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе видеоконференции обсудил с послами стран-членов ЕС и руководителем представительства Евросоюза в Москве ситуацию в Ливии, Сирии и палестино-израильское урегулирование, говорится в сообщении МИД РФ.
"20 мая состоялась видеоконференция специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в Российской Федерации", - сообщили в российском МИД.
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Видеоконференция была организована по просьбе послов стран ЕС и руководителя представительства Евросоюза в Москве, отметили в МИД.
"Была обсуждена ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на развитие обстановки в Ливии и в Сирии и положение дел в палестино-израильском урегулировании", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Во вторник глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что Палестина приняла решение расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе часть палестинских земель. По его словам, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту при посредничестве третьей стороны. Как указал Аббас, переговоры могут пройти при международном участии путем мирной международной конференции согласно международному праву.
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