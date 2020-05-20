Богданов обсудил с послами стран ЕС палестино-израильское урегулирование

Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины

Россия готова быть посредником в противостоянии Израиля и Палестины

Видеоконференция была организована по просьбе послов стран ЕС и руководителя представительства Евросоюза в Москве, отметили в МИД.