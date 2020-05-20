Президент Хорватии назначил выборы в парламент на 5 июля

БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович назначил проведение очередных парламентских выборов в стране на 5 июля, сообщила его администрация.
Сабор (парламент) Хорватии утвердил самороспуск для проведения выборов в минувший понедельник.
"Президент Республики Хорватия Зоран Миланович принял решение о проведении выборов в хорватский Сабор. Согласно решению, голосование на избирательных участках в республике Хорватия пройдет в воскресенье 5 июля, а голосование на участках в дипломатическо-консульских представительствах будет проведено в субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля", - сообщила администрация президента.
Решение вступает в силу 2 июня 2020 года.
Главными конкурентами за места в Саборе традиционно станут Социал-демократическая партия президента Милановича и Хорватское демократическое содружество премьера Андрея Пленковича. Однопалатный парламент Хорватии избирается сроком на четыре года.