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Президент Хорватии назначил выборы в парламент на 5 июля
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РИА Новости

Президент Хорватии назначил выборы в парламент на 5 июля

14:18 20.05.2020
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© AP Photo / Darko BandicХорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
© AP Photo / Darko Bandic
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович назначил проведение очередных парламентских выборов в стране на 5 июля, сообщила его администрация.
Сабор (парламент) Хорватии утвердил самороспуск для проведения выборов в минувший понедельник.
"Президент Республики Хорватия Зоран Миланович принял решение о проведении выборов в хорватский Сабор. Согласно решению, голосование на избирательных участках в республике Хорватия пройдет в воскресенье 5 июля, а голосование на участках в дипломатическо-консульских представительствах будет проведено в субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля", - сообщила администрация президента.
Решение вступает в силу 2 июня 2020 года.
Главными конкурентами за места в Саборе традиционно станут Социал-демократическая партия президента Милановича и Хорватское демократическое содружество премьера Андрея Пленковича. Однопалатный парламент Хорватии избирается сроком на четыре года.
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Зоран МилановичХорватияВ мире
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