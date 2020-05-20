Президент Хорватии назначил выборы в парламент на 5 июля

"Президент Республики Хорватия Зоран Миланович принял решение о проведении выборов в хорватский Сабор. Согласно решению, голосование на избирательных участках в республике Хорватия пройдет в воскресенье 5 июля, а голосование на участках в дипломатическо-консульских представительствах будет проведено в субботу, 4 июля, и в воскресенье, 5 июля", - сообщила администрация президента.