В Ямальском районе начали вакцинацию тундровиков против сибирской язвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Вакцинация тундровиков против сибирской язвы началась в Вакцинация тундровиков против сибирской язвы началась в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.

В Ямальском районе ЯНАО летом 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибли более 2,5 тысяч оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале

"С 18 по 21 мая в Ямальском районе проводится вакцинация жителей ярсалинской и новопортовской тундр против сибирской язвы. Лето обещает быть жарким, и опасность пробуждения этой опасной инфекции сохраняется. Всего задействовано два вертолета и 12 специалистов здравоохранения", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Управление по делам малочисленных народов Севера проводит разъяснительную работу среди населения о необходимости профилактики, помогает в проведении вакцинации. Наряду с этим жителей информируют о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции . Специалисты соцзащиты населения, в свою очередь, рассказывают о новых федеральных и окружных выплатах на детей, принимают заявления.

"Губернатор поставил задачу предпринять все необходимые меры, чтобы максимально снизить риски распространения коронавирусной инфекции среди жителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Мы находимся в тесном диалоге с тундровым населением, доводим информацию до каждой семьи. Для этого открыты "горячие линии" в муниципальных образованиях. Власть на местах регулярно отслеживает то, как работают фактории, осуществляется доставка продуктов, мониторинг цен", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ирины Соколовой.

По ее словам, особенно важно обеспечить условия, чтобы все дополнительные социальные выплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, дошли до адресата, своевременно и в полном объеме.

Дополнением стало традиционное вручение флеш-карт с контентом, собранным специально для оленеводов, рыбаков и охотников полуострова. Проект "Флешка в тундру" включает в себя множество разнообразной информации: новости от "ЯТВ" и местных и окружных газет, клипы, фотографии, национальная музыка, мультфильмы, полезные инструкции, справочники и многое другое. Эти флеш-карты дают жителям тундры доступ к качественной и достоверной информации после долгих недель и месяцев отсутствия в населенных пунктах, уточняет пресс-служба.