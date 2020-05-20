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РИА Наука
2020-05-20T18:57
https://ria.ru/20200520/1571730885.html
Корни первых американцев нашли на юге Сибири
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РИА Новости

Корни первых американцев нашли на юге Сибири

18:57 20.05.2020
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© Фото : А.П. ОкладниковРаскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
© Фото : А.П. Окладников
Раскопки на участке Усть-Кяхта-3 в Республике Бурятия в 1976 году
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Генетические исследования останков доисторических охотников-собирателей в районе озера Байкал выявили их связи не только с другими жителями Евразии, но и с первыми американцами. Результаты опубликованы в журнале Cell.
Люди жили на берегах озера Байкал со времен верхнего палеолита и оставили после себя богатые археологические свидетельства.
В новой статье немецких ученых из отдела археогенетики Института науки о человеческой истории имени Макса Планка сообщается о секвенировании 19 геномов человека из района озера Байкал, в том числе об одном из самых древних, зарегистрированных в этом регионе.
Используя фрагменты зуба, который был найден в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3, ученые с помощью передовых методов молекулярной биологии восстановили геном человека, который жил здесь 14 тысяч лет назад. В его геноме были обнаружены признаки сибирской и американской популяций. Таким образом, он является древнейшим из известных на сегодняшний день носителем генов коренных американцев.
"Это исследование показывает самую глубокую связь между верхнепалеолитическими сибиряками и первыми американцами, — приводятся в пресс-релизе Института Макса Планка слова первого автора исследования Хе Ю (He Yu). — Мы считаем, что это может пролить свет на историю появления коренных американцев".
Результаты исследования также указывают на то, что люди бронзового века имели активные связи с другими народами Евразии. Об этом говорят многочисленные вставки в геноме из Усть-Кяхты-3. Этот человек, наряду с признаками мезолитического происхождения из северо-восточной Сибири, имеет более древнюю генетическую связь с северо-евразийскими и восточноазиатскими, а также с восточноевропейскими степными предками. Все это говорит о широких контактах южно-сибирской и западно-евразийской степных популяций в раннем бронзовом веке.
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Данные других геномов из байкальского региона свидетельствуют о том, что эта популяция испытывала частые генетические контакты с северо-евразийскими народами, что приводило к возникновению различных смешанных типов.
В какой-то степени эту генетическую сложность унаследовали и первые американцы, среди предков которых, помимо азиатов, очевидно, были и представители северо-евразийских народов.
На широкие контакты народов Южной Сибири в бронзовом веке говорит и находка возбудителя чумы Yersinia pestis, сделанная авторами исследования. У двух индивидов, генетически относящихся к северо-восточноазиатскому типу, был идентифицирован этот патоген, происходящий из степной зоны, находящейся далеко за пределами региона. Более того, штамм Yersinia pestis, обнаруженный учеными, близок современному патогену из региона Балтийского моря на северо-востоке Европе.
"Это, самое восточное появление древних штаммов Y. pestis, наводит на мысль о передвижении на большие расстояния людей в эпоху бронзы", — говорит еще один автор исследования, Мария Спиру (Maria Spyrou).
В будущем авторы планируют посвятить отдельное исследование характеру распространения чумы в начале бронзового века, когда в Евразии складывались межрегиональные связи и культурные взаимодействия, а также продолжить собирать генетические данные, позволяющие лучше понять, как формировался генофонд первых коренных американцев.
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РИА НаукаАрхеологиягенетикабиологияЕвразияОткрытия - РИА Наукаистория
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