В ДНР отметили рост числа жертв в Донбассе с начала правления Зеленского

"В результате варварских обстрелов вооруженных формирований Украины погибло шесть и ранено 72 мирных жителя, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения… Сравнение статистики итогов командования вооруженными формированиями Украины президентом Зеленским с последним годом правления предыдущего главнокомандующего (экс-президента Петра Порошенко - ред.) показывает практически двукратный рост количества трагических последствий нарушения режима прекращения огня", - сказал Якубов.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с 20 мая 2018 по 20 мая 2019 года от огня украинских силовиков погибло четыре и ранено 55 мирных жителей, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств.