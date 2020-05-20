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2020-05-20T13:19
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В ДНР отметили рост числа жертв в Донбассе с начала правления Зеленского
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РИА Новости

В ДНР отметили рост числа жертв в Донбассе с начала правления Зеленского

13:19 20.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая – РИА Новости. Число жертв от обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков увеличилось вдвое за время правления президента Украины Владимира Зеленского, заявил в ходе пресс-конференции глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"В результате варварских обстрелов вооруженных формирований Украины погибло шесть и ранено 72 мирных жителя, повреждено 180 объектов инфраструктуры, разрушено 49 и повреждено 973 домостроения… Сравнение статистики итогов командования вооруженными формированиями Украины президентом Зеленским с последним годом правления предыдущего главнокомандующего (экс-президента Петра Порошенко - ред.) показывает практически двукратный рост количества трагических последствий нарушения режима прекращения огня", - сказал Якубов.
По данным представительства ДНР в СЦКК, с 20 мая 2018 по 20 мая 2019 года от огня украинских силовиков погибло четыре и ранено 55 мирных жителей, повреждено 97 объектов инфраструктуры, разрушено 25 и повреждено 563 домостроения, а также 27 транспортных средств.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
410390
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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