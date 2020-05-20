В Подмосковье число льготных пассажиров сократилось на 84% с начала марта

"По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 78%. Утром 20 мая в автобусах на 99% снизилось число пассажиров старше 65 лет и школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84%", - говорится в сообщении.