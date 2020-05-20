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2020-05-20T13:17
https://ria.ru/20200520/1571727984.html
В Подмосковье число льготных пассажиров сократилось на 84% с начала марта
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РИА Новости

В Подмосковье число льготных пассажиров сократилось на 84% с начала марта

13:17 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Автобус. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Число льготных пассажиров в автобусах Московской области сократилось на 84% с начала марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"По сравнению с началом марта, в общественном транспорте Московской области пассажиропоток сократился на 78%. Утром 20 мая в автобусах на 99% снизилось число пассажиров старше 65 лет и школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 84%", - говорится в сообщении.
При этом, по сравнению с прошлой неделей, пассажиропоток в автобусах региона увеличился на 5%, подчеркнули в ведомстве.
Также в пресс-службе напомнили, что в общественном транспорте Московской области и Москвы необходимо надевать маску. Для поездок необходимо внести в цифровой пропуск данные "Стрелки", "Тройки", социальной карты.
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Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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