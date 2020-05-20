В Бельгии за сутки выявили 192 новых случая коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Число заражений Число заражений коронавирусом Бельгии за минувшие сутки составило 192 (накануне сообщалось о 232 заболевших), сообщили в кризисном штабе бельгийского министерства здравоохранения, медики фиксируют продолжающееся сокращение числа инфицированных, несмотря на поэтапную отмену мер изоляции в стране.

Общее число заражений с начала вспышки в середине марта составляет на сегодня 55 983.

По имеющейся информации, за последние 24 часа скончались 42 человека с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее число умерших составляет 9 150. Госпитализированы 58 заболевших, в отделениях интенсивной терапии находятся 313 пациентов, 160 выздоровевших покинули больницы.

С 4 мая в Бельгии началась поэтапная отмена мер изоляции. Неделю назад возобновили работу компании, деятельность которых не предполагает прямого контакта с клиентами. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня.

С 11 мая начался второй этап отмены ограничений, власти Бельгии разрешили открыться всем магазинам, а также уличным торговцам. Кроме того, бельгийцам разрешено ходить в гости: допускается принимать до 4 гостей из одной семьи, рекомендовано, чтобы подобные встречи проходили в саду или на улице. Населению рекомендуют носить защитные маски, маски в общественном транспорте обязательны.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.