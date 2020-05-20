В Карелии умер пациент с коронавирусом

"В ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался пациент 1966 года рождения, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19", - написал он в среду на своей официальной странице "ВКонтакте".