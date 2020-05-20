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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:05
https://ria.ru/20200520/1571727134.html
В Карелии умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Карелии умер пациент с коронавирусом

13:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Пациент, чей первый тест на коронавирус оказался положительным, скончался в госпитале в Карелии, предположительно, от нарушений мозговой и двигательной функций, а не непосредственно от COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"В ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался пациент 1966 года рождения, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19", - написал он в среду на своей официальной странице "ВКонтакте".
Как напомнил Охлопков, в Карелии зарегистрировано два летальных исхода от коронавирусной инфекции. "Умерли пожилые люди, имевшие тяжелые хронические заболевания", - уточнил глава республиканского минздрава.
По данным властей Карелии, на среду в республике выявлено 260 случаев инфицирования коронавирусом против 241 на вторник. При этом количество заболевших составляет 164 человека. Выздоровели 94 жителя региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика КарелияОбщество
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