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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T13:05
https://ria.ru/20200520/1571727080.html
В Воронежской области начали снимать ограничения из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/149834/56/1498345644_0:260:3174:2045_1036x0_80_0_0_b1bd4ec934deea483761e7e3714ddf37.jpg
РИА Новости

В Воронежской области начали снимать ограничения из-за COVID-19

13:04 20.05.2020 (обновлено: 13:05 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сазонов / Перейти в фотобанкВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области начали снимать введенные в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции ограничительные меры, сообщает облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим.
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"Только что губернатор Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода Воронежской области из ограничений. Со среды, 20 мая, в регионе возобновляют работу: ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю", - говорится в сообщении.
Также открываются розничные магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 квадратных метров. "При этом руководство торговых точек обязано соблюдать правило: не более одного человека на 4 квадратных метра", - уточняют власти.
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На данный момент в регионе работают аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, салоны сотовой связи, автомагазины.
В регионе за минувшие сутки подтверждены 20 случаев коронавирусной инфекции, что в 2,5 раза меньше, чем днем ранее. Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1266 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 721 человек, из них около 70 - 19 мая.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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