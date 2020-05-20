В Воронежской области начали снимать ограничения из-за COVID-19

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим.

"Только что губернатор Александр Гусев подписал указ, который запустил первый этап выхода Воронежской области из ограничений. Со среды, 20 мая, в регионе возобновляют работу: ярмарки и рынки, а также организации, которые ведут на них розничную торговлю", - говорится в сообщении.

Также открываются розничные магазины с непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях или с отдельным входом с улицы, площадью не более 400 квадратных метров. "При этом руководство торговых точек обязано соблюдать правило: не более одного человека на 4 квадратных метра", - уточняют власти.

На данный момент в регионе работают аптеки, магазины, торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости, салоны сотовой связи, автомагазины.

В регионе за минувшие сутки подтверждены 20 случаев коронавирусной инфекции, что в 2,5 раза меньше, чем днем ранее. Всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1266 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 721 человек, из них около 70 - 19 мая.