В Подмосковье выдали более 27 миллионов цифровых пропусков с 15 апреля

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 27 миллионов цифровых пропусков оформлено в Подмосковье с 15 апреля, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На 20 мая в Подмосковье физическими лицами оформлено 23 643 129 пропусков, 3 386 111 сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 27 029 240", - говорится в сообщении.
Цифровые пропуска начали выдавать в регионе с 15 апреля, напомнили в ведомстве.
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