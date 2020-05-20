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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:31
https://ria.ru/20200520/1571723361.html
В Подмосковье выдали более 27 миллионов цифровых пропусков с 15 апреля
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571315201_0:132:2996:1817_1036x0_80_0_0_ed25b30e1f2bcb1972c9e013cb36cd69.jpg
РИА Новости

В Подмосковье выдали более 27 миллионов цифровых пропусков с 15 апреля

12:27 20.05.2020 (обновлено: 12:31 20.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 27 миллионов цифровых пропусков оформлено в Подмосковье с 15 апреля, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На 20 мая в Подмосковье физическими лицами оформлено 23 643 129 пропусков, 3 386 111 сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 27 029 240", - говорится в сообщении.
Цифровые пропуска начали выдавать в регионе с 15 апреля, напомнили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)
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