СК в Коми проверит обращения о невыплате надбавок медикам

"В следственное управление… с заявлениями о невыплате надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом, обратились медицинские работники и водители ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница", больница "РЖД-Медицина" города Микунь, а также ГУ РК "Автотранспортное управление здравоохранения республики Коми". По поручению руководства следственного управления по данным обращениям незамедлительно организованы процессуальные проверки и начаты проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.