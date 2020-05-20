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2020-05-20T12:25
https://ria.ru/20200520/1571723096.html
СК в Коми проверит обращения о невыплате надбавок медикам
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РИА Новости

СК в Коми проверит обращения о невыплате надбавок медикам

12:25 20.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Следственные органы Коми организовали доследственные проверки по обращениям медперсонала и водителей трех учреждений республики о невыплате надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, сообщает СУСК РФ по региону.
"В следственное управление… с заявлениями о невыплате надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом, обратились медицинские работники и водители ГБУЗ РК "Княжпогостская центральная районная больница", больница "РЖД-Медицина" города Микунь, а также ГУ РК "Автотранспортное управление здравоохранения республики Коми". По поручению руководства следственного управления по данным обращениям незамедлительно организованы процессуальные проверки и начаты проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.
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В понедельник врио главы Коми Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям республики сообщил об отсутствии задолженности перед медиками по выплатам надбавок как из федерального, так и из республиканского бюджета. По его словам, власти работали "в большом напряжении", обеспечивая надлежащий перерасчет этих надбавок.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Кроме того, с 17 марта аналогичные стимулирующие выплаты осуществляются и из бюджета Ульяновской области. В минувшую пятницу Путин напомнил губернаторам, что он называл конкретные суммы выплат "не за время, а за факт работы", поручив исправить ситуацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир УйбаВладимир ПутинУльяновская областьОбщество
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