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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T12:14
https://ria.ru/20200520/1571721841.html
В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

12:14 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 8 тысяч, 187 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 492 новых случая заражения, количество заражений достигло 8145. Днем ранее сообщалось о рекордном увеличении числа зараженных на 581 случай за сутки.
Отмечается, что по меньшей мере 930 человек после заражения COVID-19 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфганистанВ мире
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