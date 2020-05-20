В Афганистане число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 8 тысяч, 187 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за последние 24 часа в Афганистане зафиксировали 492 новых случая заражения, количество заражений достигло 8145. Днем ранее сообщалось о рекордном увеличении числа зараженных на 581 случай за сутки.
Отмечается, что по меньшей мере 930 человек после заражения COVID-19 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.