В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Свыше 900 из 2735 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Свыше 900 из 2735 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области , в том числе 78 - за последние сутки, сообщает областное правительство.

"(За сутки) 78 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2735 человек, число выздоровевших достигло 920. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.