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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T11:52
https://ria.ru/20200520/1571719665.html
В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

В Тульской области 920 пациентов вылечились от COVID-19

11:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата для пациентов с COVID-19
Палата для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Палата для пациентов с COVID-19. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Свыше 900 из 2735 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Тульской области, в том числе 78 - за последние сутки, сообщает областное правительство.
"(За сутки) 78 жителей Тулы и области выздоровели от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за минувшие сутки в области зарегистрировано 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе или прибыли из него, остальные контактировали с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2735 человек, число выздоровевших достигло 920. Умерли 19 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТулаТульская область
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