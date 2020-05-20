Голикова: содержание обсерваторов является региональными полномочиями

"Это региональные полномочия - содержание обсерваторов. Как бы ни грустно это звучало для коллег из субъектов Российской Федерации, но мы не можем уравнять оплату медицинских работников и там, и там, поскольку обсерваторы - это учреждения, скажем так, или структурные подразделения, которые должны работать с людьми, которые находятся под подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а не с заболевшими", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.