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2020-05-20T11:52
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Голикова: содержание обсерваторов является региональными полномочиями
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РИА Новости

Голикова: содержание обсерваторов является региональными полномочиями

11:52 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Содержание обсерваторов является региональными полномочиями, уравнять оплату труда врачей в обсерваторах и в "красной зоне" невозможно, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это региональные полномочия - содержание обсерваторов. Как бы ни грустно это звучало для коллег из субъектов Российской Федерации, но мы не можем уравнять оплату медицинских работников и там, и там, поскольку обсерваторы - это учреждения, скажем так, или структурные подразделения, которые должны работать с людьми, которые находятся под подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, а не с заболевшими", - рассказала Голикова на заседании Совета Федерации.
Сегодняшние выплаты, как напомнила Голикова, нацелены на стимулирование врачей, среднего и младшего медицинского персонала на работу с заболевшими, на работу в "красной зоне".
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