Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центр гуманитарные акции не проводил.
Отмечается, что мирному населению через органы местного самоуправления в Эль-Хусейния выдали 500 продовольственных наборов общим весом 1,925 тонны.