Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T11:45
https://ria.ru/20200520/1571719125.html
Новикомбанк финансирует цифровизацию здравоохранения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_0:286:3072:2014_1036x0_80_0_0_5084d0cb9ff8ffcaafc2ef6ee10a218c.jpg
РИА Новости

Новикомбанк финансирует цифровизацию здравоохранения

11:45 20.05.2020
32
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
"Новикомбанк"
МОСКВА, 20 мая - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил банковские гарантии Национальному центру информатизации (НЦИ) для выполнения работ по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Выданные Банком гарантии – более 500 млн руб позволяют обеспечить контракты на сумму около 2,4 млрд рублей.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" НЦИ реализует программу по созданию единого цифрового контура здравоохранения. В настоящее время уже готово 13 обслуживаемых и развиваемых подсистем. В частности, работают вертикально-интегрированные информационные системы для оказания медицинской помощи в сфере онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, акушерства и неонатологии, а также в части профилактической медицины.
Кроме того в рамках проекта осуществляется разработка автоматизированных рабочих мест медицинского работника на базе вычислительной техники российского производства, совместимой с сертифицированными ФСТЭК российскими операционными системами. Планируется организация АРМ в медицинских учреждениях 85 субъектов РФ.
"Сегодня в условиях пандемии коронавируса мы все понимаем, что важно работать не только над увеличением производства медицинского оборудования, но и в области цифровизации медицинских услуг. Разработка и внедрение единой информационной платформы – серьезный шаг в предоставлении принципиально нового качества медицинского сервиса. Новикомбанк планирует и впредь активно поддерживать такие проекты", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Справочно:
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000012
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
В России выделили 474 миллиарда рублей на поддержку граждан и рынка труда
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Более 370 млн рублей в виде грантов получат аграрии Оренбуржья
Человек держит смартфон с изображением QR-кода
Возможность оплаты по QR-коду есть у десяти банков-участников СБП
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Банки с универсальной лицензией попросили отсрочить подключение к СБП
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В Подмосковье выдали более 27 миллионов цифровых пропусков с 15 апреля
Сахар
Липецкая область на 15% увеличила экспорт сахара
Оператор по добыче нефти на нефтяном кусте в Югре
В Югре добыли двенадцатимиллиардную тонну нефти
Логотип Сбербанка
Сбербанк, "Азбука Вкуса" и Visa тестируют магазины без касс и продавцов
Здание Центрального банка РФ
ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис удаленного предоставления финуслуг
Свежеиспеченный хлеб
ФАС не наблюдает существенного повышения цен на хлеб
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
ФАС не выявила запредельных цен на маски
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Эксперты обсудили будущее избирательной системы на фоне пандемии COVID-19
РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360
РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД - 1 Белорусско-Савеловский
Реконструкцию станции МЦД-1 "Баковка" завершат в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Лента новостейМолния