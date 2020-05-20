Новикомбанк финансирует цифровизацию здравоохранения

МОСКВА, 20 мая - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил банковские гарантии Национальному центру информатизации (НЦИ) для выполнения работ по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. Выданные Банком гарантии – более 500 млн руб позволяют обеспечить контракты на сумму около 2,4 млрд рублей.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" НЦИ реализует программу по созданию единого цифрового контура здравоохранения. В настоящее время уже готово 13 обслуживаемых и развиваемых подсистем. В частности, работают вертикально-интегрированные информационные системы для оказания медицинской помощи в сфере онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, акушерства и неонатологии, а также в части профилактической медицины.
Кроме того в рамках проекта осуществляется разработка автоматизированных рабочих мест медицинского работника на базе вычислительной техники российского производства, совместимой с сертифицированными ФСТЭК российскими операционными системами. Планируется организация АРМ в медицинских учреждениях 85 субъектов РФ.
"Сегодня в условиях пандемии коронавируса мы все понимаем, что важно работать не только над увеличением производства медицинского оборудования, но и в области цифровизации медицинских услуг. Разработка и внедрение единой информационной платформы – серьезный шаг в предоставлении принципиально нового качества медицинского сервиса. Новикомбанк планирует и впредь активно поддерживать такие проекты", - отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
Справочно:
АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш России.
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