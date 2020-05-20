Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня (в среду – ред.) из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.