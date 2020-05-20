Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики.
"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня (в среду – ред.) из-за заявления господина… Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
При этом украинский президент отметил, что Кучма по-прежнему остается руководителем делегации Киева в контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения