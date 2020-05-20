Москалькова проверила работу кризисного центра для жертв насилия

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила московский кризисный центр помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, и проверила его работу в условиях пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что сотрудники аппарата уполномоченного проверят центры временного содержания иностранцев, дома-интернаты для пожилых людей, психоневрологические интернаты и кризисные центры для жертв домашнего насилия.
"Вчера я посетила московский Кризисный центр помощи женщинам и детям... Лично побеседовала с персоналом учреждения и женщинами, которые попали в трудную жизненную ситуацию", - написала Москалькова в своем Instagram-аккаунте.⠀
По словам омбудсмена, в центре работают психотерапевт, физиотерапевт, педиатр и врач УЗИ, имеются отделения для социальной реабилитации, психологической и правовой помощи.
"В ситуации кризиса особое значение приобретает скорейшее принятие экстренных мер, которые позволят остановить в том числе и психологическое насилие, поместить пострадавших в безопасное место и обеспечить их доступ к качественной юридической и психологической помощи", - заключила омбудсмен.
Ранее в интервью РИА Новости Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза. Кроме того, в кризисном центре омбудсмен также отметила рост числа звонков почти в два раза за время изоляции.
16 мая, 08:54Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".