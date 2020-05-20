Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-20T11:43
https://ria.ru/20200520/1571718946.html
Москалькова проверила работу кризисного центра для жертв насилия
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568735171_0:93:3046:1806_1036x0_80_0_0_4fe07b3dbb268372efa475df6b768097.jpg
РИА Новости

Москалькова проверила работу кризисного центра для жертв насилия

11:43 20.05.2020
62
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила московский кризисный центр помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, и проверила его работу в условиях пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что сотрудники аппарата уполномоченного проверят центры временного содержания иностранцев, дома-интернаты для пожилых людей, психоневрологические интернаты и кризисные центры для жертв домашнего насилия.

"Вчера я посетила московский Кризисный центр помощи женщинам и детям... Лично побеседовала с персоналом учреждения и женщинами, которые попали в трудную жизненную ситуацию", - написала Москалькова в своем Instagram-аккаунте.⠀

По словам омбудсмена, в центре работают психотерапевт, физиотерапевт, педиатр и врач УЗИ, имеются отделения для социальной реабилитации, психологической и правовой помощи.
Не в цифрах дело: как депутаты поругались из-за домашнего насилия
14 мая, 12:12
"В ситуации кризиса особое значение приобретает скорейшее принятие экстренных мер, которые позволят остановить в том числе и психологическое насилие, поместить пострадавших в безопасное место и обеспечить их доступ к качественной юридической и психологической помощи", - заключила омбудсмен.
Ранее в интервью РИА Новости Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза. Кроме того, в кризисном центре омбудсмен также отметила рост числа звонков почти в два раза за время изоляции.
Стресс
16 мая, 08:54
Куда идти, когда бьют. Почему закон о домашнем насилии пока не принят?Тему домашнего насилия обсуждают постоянно и по разным поводам – сейчас об этом говорят на фоне карантина и высказываний Регины Тодоренко о том, что жертвы могут быть и сами виноваты. Она уже извинилась и даже перевела два миллиона в центр помощи пострадавшим от насилия. И помогли ей, в том числе, сотрудники центра "Насилию.нет".
100002
Обсудить 0
Татьяна МоскальковаОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в защитных костюмах
Голикова: в 13 регионах статистика по COVID-19 хуже средней по стране
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте
Татьяна Голикова
Голикова поручила оценить ситуацию для подготовки к сезонным инфекциям
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Палата реанимации в онкологическом диспансере
В России 20% онкобольных умирают в течение года после постановки диагноза
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила меры по борьбе с коронавирусом в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала, когда появятся данные по смертности за апрель
Сайт общероссийского центра занятости
В ФНПР назвали пособие по безработице в 4,5 тысячи рублей недостаточным
Врач скорой помощи
В России почти 360 тысяч медработников помогают пациентам с COVID-19
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19
Голикова: содержание обсерваторов является региональными полномочиями
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила уровень смертности от COVID-19 в России
Школьные рюкзаки
Голикова оценила ситуацию с дистанционным обучением
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с реализацией нацпроектов в условиях COVID-19
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
СФ одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве отметили снижение выявляемости рака на ранней стадии в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
07:11В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компании к кризису
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Лента новостейМолния