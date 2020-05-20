В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1794

ХЕЛЬСИНКИ, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1794, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1794 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 72 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 39 пациентов, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 64 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Чрезвычайное положение объявили 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции, оно должно было действовать до 1 мая. Однако позже кабинет министров продлил режим ЧП до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.