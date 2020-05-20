В Кирове нашли свалку медицинских отходов

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в интернете и СМИ об обнаружении на прибрежной территории реки Вятки медицинских отходов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.