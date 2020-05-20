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В Кирове нашли свалку медицинских отходов
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РИА Новости

В Кирове нашли свалку медицинских отходов

11:27 20.05.2020 (обновлено: 11:34 20.05.2020)
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© Станислав Шаклеин / Перейти в фотобанкМост через реку Вятку в г. Кирове
Мост через реку Вятку в г. Кирове
© Станислав Шаклеин
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Прокуратура Кировской области организовала проверку по сообщениям об обнаружении на прибрежной территории реки Вятки медицинских отходов, сообщает пресс-служба ведомства.
Фотографии обнаруженных в прибрежной полосе Вятки пробирок с кровью, мочой и калом, а также использованных перчаток были опубликованы поздно ночью во вторник в группе "Злой кировчанин" в социальной сети "ВКонтакте". Автор публикации сообщает, что часть пробирок расколоты, а их содержимое плавает в речной воде. При этом в нескольких десятках метров отдыхают и рыбачат люди.
"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в интернете и СМИ об обнаружении на прибрежной территории реки Вятки медицинских отходов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. При выявлении нарушений закона будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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