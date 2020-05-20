Власти Забайкалья и профсоюзы составят план в сфере защиты труда

ЧИТА, 20 мая - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с Федерацией профсоюзов региона и краевым союзом работодателей разработает план решения проблем в сфере труда на второе полугодие 2020 года с учетом влияния ограничительных мероприятий в связи с пандемией . Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с Федерацией профсоюзов региона и краевым союзом работодателей разработает план решения проблем в сфере труда на второе полугодие 2020 года с учетом влияния ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19 , сообщает пресс-служба краевого правительства.

Такая договоренность была достигнута на совещании по вопросам сотрудничества краевых властей с Федерацией профсоюзов, которое провел губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Постоянным органом социального партнерства в крае является Забайкальская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, однако виду ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 проведение ее заседаний оказалось затруднительным. "План работы комиссии на 2020 год не был утвержден. Сейчас министерству совместно с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Забайкалья предстоит в рабочем порядке наметить планы комиссии по решению различных вопросов сферы труда и социальной защиты населения на второе полугодие текущего года”, - говорится в сообщении.

Участники совещания обсудили меры социально-экономической поддержки в Забайкалье в период распространения коронавирусной инфекции.

"Наша обязанность - во имя интересов жителей края организовать взаимодействие. Для достижения качественного взаимодействия должен быть определенный ритм, то есть нужно встречаться с определенной регулярностью, тогда будет результат. Это не только встреча с губернатором, это значит на высоком уровне работать с каждым ведомством, каждым профильным министром", - привели в пресс-службе слова главы региона.