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Забайкальский край
2020-05-20T11:27
https://ria.ru/20200520/1571717460.html
Власти Забайкалья и профсоюзы составят план в сфере защиты труда
https://cdn22.img.ria.ru/images/155483/54/1554835408_0:287:2932:1936_1036x0_80_0_0_9b658abc7d95e1bc516ed264855c4006.jpg
РИА Новости

Власти Забайкалья и профсоюзы составят план в сфере защиты труда

11:27 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВид города Читы с воздуха
Вид города Читы с воздуха
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ЧИТА, 20 мая - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с Федерацией профсоюзов региона и краевым союзом работодателей разработает план решения проблем в сфере труда на второе полугодие 2020 года с учетом влияния ограничительных мероприятий в связи с пандемией COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Такая договоренность была достигнута на совещании по вопросам сотрудничества краевых властей с Федерацией профсоюзов, которое провел губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Постоянным органом социального партнерства в крае является Забайкальская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, однако виду ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 проведение ее заседаний оказалось затруднительным. "План работы комиссии на 2020 год не был утвержден. Сейчас министерству совместно с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей Забайкалья предстоит в рабочем порядке наметить планы комиссии по решению различных вопросов сферы труда и социальной защиты населения на второе полугодие текущего года”, - говорится в сообщении.
Участники совещания обсудили меры социально-экономической поддержки в Забайкалье в период распространения коронавирусной инфекции.
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"Наша обязанность - во имя интересов жителей края организовать взаимодействие. Для достижения качественного взаимодействия должен быть определенный ритм, то есть нужно встречаться с определенной регулярностью, тогда будет результат. Это не только встреча с губернатором, это значит на высоком уровне работать с каждым ведомством, каждым профильным министром", - привели в пресс-службе слова главы региона.
Ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса начали действовать по всей России с 28 марта. После 12 мая президент Владимир Путин поручил главам регионов самостоятельно принимать решение о снятии ограничений, в Забайкальском крае их продлили до 25 мая из-за роста числа заболевших. Полностью или частично в регионе не работают организации в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса, а также спортивные объекты.
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Забайкальский крайАлександр Осипов
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